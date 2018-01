Matías Almeyda: "Alanís tendrá que ganarse un puesto"

Google Plus

(Foto: @ZonaCdep)

Para Matías Almeyda, es un gusto que Oswaldo Alanís esté de regreso en Chivas, aunque sabe que por el tiempo perdido y debido al esfuerzo de sus compañeros, el defensa central zurdo deberá ganarse un puesto en el 11 titular del Rebaño:

“He sido muy claro con Oswaldo y con todos los jugadores, ellos compiten por un puesto. Oswaldo, como todos sabemos, arrancó la pretemporada un poco más tarde. Todavía no hace futbol, entonces está un poco más retrasado que sus compañeros y, mientras Marín sea inteligente y proteja la camiseta que lleva puesta, es la competencia que yo necesito que exista. Cuando Marín baje su rendimiento y Oswaldo lo supere, será el titular Oswaldo, esto es simple como ha sido siempre”.

El entrenador argentino aclaró que siempre fue claro tanto con los capitanes del chiverío como con Alanís, donde no ocultó su manera de pensar y espera que el 2 de Chivas tenga la mente puesta en los dos torneos del Guadalajara:

“Entre nosotros ha sido muy claro todo. Si algo tiene este grupo es que trato de serle claro al 100 por ciento y todo lo que he hablado acá lo he hablado con Oswaldo y los capitanes, del grupo, que no había nada personal de parte mía, simplemente que había un tema contractual que por suerte se resolvió y Oswaldo sigue entrenando a la par ahora con oportunidad de pelear un puesto”.

Matías expresó su molestia por la malinterpretación de sus palabras por parte de diversos medios de comunicación:

“El primero que pidió a Alanís fui yo. Me está cansando cuando la comunicación no es la exacta, sentí que el malo de la película era Matías".