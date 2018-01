Matías Almeyda: "Pedí tres refuerzos, pero no llegaron"

Google Plus

(Foto: @_NataliaLeon_)

Luego de caer ante Cruz Azul el sábado pasado, Matías Almeyda, director técnico de Chivas, habló en conferencia de prensa este miércoles en Verde Valle, donde tocó diversos temas que se han suscitado en las últimas semanas dentro del redil rojiblanco.

Almeyda confirmó primeramente que el mediocampista Michael Pérez no verá acción el próximo sábado ante Necaxa, debido a que no ha entrenado al parejo de sus compañeros por una contusión en su rodilla, por lo cual preferirá no arriesgarlo para el encuentro ante los hidrocálidos.

Asimismo, el entrenador argentino dio su punto de vista ante las palabras del defensa Edwin Hernández, quien dijo que Chivas tenía un plantel "corto". Matías fue claro, y mencionó que él solicitó tres refuerzos a la directiva:

“Uno siempre se queda con ganas de traer jugadores. A veces no se puede porque cuestan mucho y la institución no puede invertir... tenía dos caminos: aceptar por irme, decidí quedarme. Quería tres jugadores, la dirigencia sabía y no pudimos”.

Manifestó que lucharán hasta el último segundo para lograr los objetivos, pero que decir que "están a la par" de otros equipos sería mentirle a su afición:

"Nuestro esfuerzo está intacto, pero los demás han reforzado mejor que nosotros. Viéndolo así, está Monterrey, Tigres, León, América, Cruz Azul, Pumas, Querétaro, Santos, Pachuca. Nosotros lucharemos con lo que tenemos, con nuestro sistema, pero siendo conscientes que los demás equipos se han reforzado mejor”.

Abundó que Oswaldo Alanís comenzará a ganarse un lugar dentro del primer equipo y brindó confianza a sus jugadores, Hedgardo Marín y Orbelín Pineda, en especial al segundo quien no ha mostrado el nivel al que tiene a todos acostumbrados.

Por último, manifestó que le encantaría que el entrenador de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, convocara a varios de sus jugadores a la próxima cita mundialista:

“Tuvo chance de llevar jugadores después del doblete. Y no jugaron mucho. Me encantaría que fueran 10 jugadores al mundial, sería bueno para Osorio y para el equipo. Verlos jugando en el mundial, sería increíble. Yo los iría a ver”.