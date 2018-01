Carlos Salcido: "Las críticas son parte del show"

(@huerta_cesar)

Luego de la derrota el pasado sábado ante Rayados de Monterrey donde tuvo participación en los dos goles encajados por parte de los regios, el defensa y capitán del Guadalajara, Carlos Salcido, aceptó los errores que ha cometido tanto en el torneo pasado como en el actual Clausura 2018, sin embargo, mencionó que las críticas no son algo que le incomode:

"Yo soy el culpable, está todo muy bien, prefiero que me echen toda la bronca y no pasa nada, yo amanezco al siguiente día, entreno a tope y hasta ahí. No me va ni me viene, siempre como jugador soy muy autocrítico, después de un partido, hemos perdido y me siento bien, a veces que ganamos y no me siento tan bien, es parte del futbol, cada semana es muy cambiante esto".

Salcido dijo que "entiende las críticas", que las respeta ya que son parte del fútbol y recalcó que ya no es un joven para tener el mismo rendimiento que tuvo hace años:

"Me tienen diciendo tres años eso y hace un año nadie me dijo que me aventé toda la Liguilla hasta el final y terminé jugando de contención y nadie dijo nada, así es la gente, yo la respeto y no pasa nada. Me dolería si mi familia me dice algo. La gente no me ve entrenar y listo, hoy día sólo me dedico a aportar al equipo, a mis compañeros, ser uno mismo y que me alcance, también no tengo 20 años, no me hago chaquetas mentales".