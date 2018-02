Matías Almeyda: "Analizamos la idea de traer a alguien que me ayude"

(Foto: @laaficion)

El técnico de Chivas, Matías Almeyda, dio carpetazo al tema y afirmó que la directiva está a punto de concretar la contratación de un "brazo derecho", con la finalidad de que lo ayude y pueda disminuirle responsabilidades.

En conferencia de prensa celebrada este miércoles en Verde Valle, Almeyda manifestó que será alguien que le de respaldo y lo apoye en temas futbolísticos:

“Hace rato, hablé con Jorge (Vergara) y analizamos la posibilidad de tener una persona que me pueda ayudar. Ya me he reunido con algunos, pero la decisión también tiene que ser fría. No por estar perdiendo hay que traer a alguien rápido, porque tampoco se va solucionar nada si no pensamos a futuro. Esa posibilidad existe y va a estar. Estamos muy cerca de concretar eso”.

Entre las características que deberá reunir el nuevo miembro de la directiva son: que haya jugado en Chivas, que sea reconocido por la afición rojiblanca y, sobre todo, que no quiera ser un director técnico, ya que eso perjudicaría bastante el entorno rojiblanco.

El entrenador argentino no quizo llamarlo "director deportivo" como tal, pero será alguien que esté identificado con la institución y que le ayude, apoye y platique con él en todo momento sobre cuestiones futbolísticas del equipo.

Por último, mandó un mensaje a la gente que lo quiere ver fuera de Chivas: "Me pone triste la gente que pide mi cabeza, yo no desearía nunca a nadie que se quedara sin trabajo. Pero yo rezo por ellos, creo mucho en Dios. La gente es libre y puede opinar y lo acepto, cada quien sabe con que intención lo dice".