El día que CU se pintó de Azul Celeste

Google Plus

(Foto: Taringa)

Siempre es bien sabido que Ciudad Universitaria es como la segunda casa de 'La Máquina Celeste' de la Cruz Azul, ya que tiene un saldo a favor muy abultado en su estadística, pero no sólo es eso, sino que también, se siente y se ve muy cómoda jugando de “visita” en lo que ya llamamos su segunda casa.

Y así pasó, una de las más grandes goleadas entre estos dos (sino es que la más grande) fue en la jornada 6 del Apertura 2005, cuando los Pumas de la UNAM recibían a un Cruz Azul muy bien encarrilado dirigidos, en aquel entonces, por Isaac Mizrahi. Cabe mencionar que los felinos estaban muy bien dirigidos en ese tiempo por el pentapichichi, Hugo Sánchez.

El partido, como de costumbre, inició un domingo a medio día y no tardó mucho la escuadra 'cementera' para ponerse con ventaja, cuando apenas al minuto y medio de juego por conducto de Gabriel 'El Místico' Pereyra se puso adelante con un disparo potente que batió al entonces guardameta de los felinos, Sergio Bernal.

Parecía que Pumas se podía levantar pero todo fue difícil cuando le metieron un gol de vestidor. Y así siguieron cayendo los goles, al minuto 13, tras una recepción magnifica de César 'Chelito' Delgado ponía el dos a cero y el primero en su cuenta personal.

La escuadra universitaria parecía no haber llegado al juego, se veía un Cruz Azul como pocas veces se había visto: tocando bien el balón, sin prestarlo al rival, manteniendo un estilo, todo lo que se extraña ahorita.

Todo eso se notaba en el terreno de juego y al minuto 26 por conducto de su ex jugador y ex estrella, Francisco 'Kikin' Fonseca, ponía el 3-0 con el que prácticamente sentenciaba a su ex equipo. Obviamente Fonseca jamás festejó ninguno de sus goles, que hay que decir que en ese partido toda la afición ‘auriazul’ lo abucheó y hasta tenía un cántico en contra de él.

Así se fueron al descanso, con la esperanza de lograr la remontada pero todo fue imposible cuando al minuto 8 de la segunda parte 'El Chelito' Delgado ponía el 4-0 y el segundo en su cuenta personal al provocar el error en la salida de los Pumas. Pocos minutos después volvería 'Kikin' Fonseca para sellar la masacre a su ex equipo con un gran desborde por derecha de César Delgado.

Así acabó una tarde triste y para el recuerdo de los Pumas. Este domingo se vuelven a ver las caras en CU, mismo estadio, misma hora, pero ya diferentes equipos. ¿Podrá Cruz Azul repetir la hazaña?