Pumas contra celestes: ¿Digno de llamarse Clásico?

Los últimos años se ha cuestionado cuál es el verdadero clásico del fútbol mexicano, esto tras la debacle del América en el 2010, luego cuando vino la crisis de Chivas que se agudizó en el 2014 , por lo cual se vino a menos la expectativa del Clásico Nacional.

Tigres y Monterrey alzaron la mano, por el clásico que divide a Nuevo León, el problema de dicho duelo es que se vive con intensidad solo en tierras regias.

Pero un Pumas vs Cruz Azul, pese a que no tiene el impacto de un Clásico Nacional, tiene ingredientes que lo pueden poner como el duelo más interesante del torneo regular, después del Guadalajara vs América.

Antes de decir si tiene los atributos que tiene un "Clásico", hay que definir primero qué es. Un Clásico puede considerarse como aquel partido en el que dos escuadras importantes o dos equipos de la misma ciudad se enfrentan, este acto lo produce un Pumas vs Cruz Azul. Además de la importancia que pueden tener en la agenda de los medios de comunicación antes, durante y después del encuentro.

El duelo tiene tres atributos, por los cuales lo podemos considerar más que un juego:

- Son dos equipos que están entre los "cuatro grandes": conjuntos en los que su afición está cada semana abarrotando sus estadios, equipos que tienen aficionados distribuidos en el país azteca, muchos de los cuales se encuentran más allá de los límites territoriales del país.

- La importancia del duelo que pueden tener en la moral de ambas escuadras, ya que ganar este juego desde divisiones inferiores representa mucho para ambos equipos.

- Son equipos que en conjunto suman 15 títulos de liga, estando entre los más ganadores del fútbol mexicano.

El único "pero" que tienen estos duelos es que suelen ser partidos, en los que no hay un ganador fijo, en los últimos 10 enfrentamientos entre universitarios y celestes se han repartido 5 empates, 4 victorias para el cuadro de La Noria y sólo 1 para el cuadro unamita. Partidos en los que se han marcado 22 goles .

Respondiendo la pregunta del título, este encuentro podría ser considerado un Clásico.