Para Peñalba, Pumas es un parámetro muy importante

(Foto: Agencias)

Después de haber jugado su primer juego oficial como titular con la camiseta de Cruz Azul, Gabriel Peñalba refuerzo para este Clausura 2017 habló en conferencia de prensa y manifestó como ha sentido hasta el momento su instancia en 'la Maquina' en comparación a lo vivido en su anterior etapa con Veracruz, sobre su adaptación a la altura de la Ciudad de México pero sobre todo, como se ha sentido tras quitarse la presión por el no descenso.

“Sinceramente, a mí en lo personal estaba más presionado en el tema de Veracruz, porque estábamos viviendo el tema del descenso, donde te estás jugando una franquicia, donde sinceramente el descender para los jugadores es lo peor que hay”, señaló.

Después de esto, el mediocampista Argentino analizó sobre lo importante que va a ser para el equipo jugar de la misma manera, ya sea de local o de visitante, además de mantener el mismo estilo de juego que les ha plasmado Paco Jémez.

"En cualquier terreno que vayamos a jugar, vamos a tratar de ser de la misma manera de local o visitante. Nos va a demostrar a nosotros mismos dónde estamos parados. Manteniendo nuestro estilo y forma, vamos a tener más opciones de ganar", expresó.

Por último, Peñalba habló sobre lo importante que será enfrentar el domingo a Pumas, a pesar de que el juego es considerado un ‘Clásico’ del futbol mexicano, para el jugador no es más que nada que tres simples puntos, además de que el horario no debe ser una excusa para no salir con la victoria.

"Falta más. Obviamente que si le pregunto a cualquier hincha que estuvo en el estadio, si le gustó lo que vio, diría que sí, pero el equipo puede hacer mejores partidos y es lo que buscaremos ante Pumas, perfeccionar nuestro juego y jugando así, tendremos más chances de ganar", concluyó.