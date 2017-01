Plantel completo, esquemas variados

Google Plus

(Foto: Marca)

Cruz Azul debutó a media semana a Martín Cauteruccio y este respondió con creces logrando la anotación en su primera oportunidad a los tres minutos y fuera de casa ante el campeón defensor Querétaro. A pesar de ello, los 'Cementeros' sufrieron su segundo descalabro en la era del entrenador ibérico.

No obstante, el conjunto celeste ya se prepara de cara al duelo que sostendrán en casa frente a Rayados de Monterrey, quienes vienen invictos, ganando en Puebla y empatando ante Chivas. Como es tradición, los norteños cuentan con una extensa plantilla llena de calidad y millones, por lo que suponemos rendirán al máximo, siendo un rival complicado de pies a cabeza.

Paco Jémez tiene todos los jugadores a disposición con excepción de Peñalba por la tan polémica expulsión y Fransisco Silva que salió lesionado en CU. Por lo tante, suponemos que irá con los siguientes jugadores: Corona; Mendoza, 'Cata', Velázquez, Aldrete; Baca, 'Chaco', Mena, Joao, Benítez y el flamante refuerzo Martín Cauteruccio. Un 4-4-2, en donde Rafael Baca fungiría como contención, Giménez ante las ausencias de Silva y Peñalba, como un 'box to box', donde fue colocado en ocasiones con Bueno y Boy. Joao y Mena los volantes por las bandas, Benítez con mayor movilidad que Cuateruccio por sus mismas cualidades y el 'killer' tiene que ser sí o sí el proveniente de San Lorenzo de Almagro.

Ahora, vemos opciones para cuando regresen los jugadores ausentes para esta fecha: lo más probable es que Baca vaya a banca, pues en la contención, por jerarquía, Peñalba tiene el puesto, además, podría no ser el mismo esquema, sino cambiarlo; Joao Rojas o Jorge Benítez podrían ser los sacrificados para mover al 'Chaco' Giménez a un costado o como '10'; el técnico español quiere a un líder en el campo obligatoriamente y el ex de Pachuca responde al llamado, por lo que se ve inamovible. El ecuatoriano Mena igual podría acompañar a Cauteruccio en el ataque y no así el 'Conejo', jugando con Martín Rodríguez por una banda, Giménez por la otra.

Existe variedad de opciones y muy buenas en la 'Noria', situación que hace tiempo no se vivía, lo único que se puede observar es que la línea de cuatro en defensa no se mueve y que los hombres que han iniciado, tampoco.