Paco Jémez: "Llevo muchos años como entrenador y nunca he visto algo parecido"

Raúl C. Covarrubias Tirado

Nuevamente, el equipo de la Cruz Azul caó. Le está negada la portería de sus rivales, cuanto más atacan, se desbordan en oportunidades de gol, más se les niega la anotación. Es una crisis la que los Cementeros están viviendo; verlos jugar es sinónimo de suspenso, no se sabe qué va a pasar; sin embargo, en los últimos partidos ya se perciben como víctimas de su propio sistema de juego.

Jémez señaló que la falta de gol ya es preocupante, lleva muchos años como entrenador y nunca había visto algo parecido en su vida, lo que él ha visto aquí no lo ha visto en ningún sitio, haciendo referencia de que han jugado de diferentes formas, han generado muchas oportunidades de gol pero sin ser contundentes a la hora de definir.

Dijo sentirse tranquilo porque el equipo está trabajando, cuenta con una plantilla de jugadores muy profesionales, que el 90% de los partidos se la pasan en el área rival. En cuanto al ánimo de los jugadores y la desesperación que se siente por la falta de gol, señaló que no quepa la menor duda de que están trabajando y buscando variantes de todo tipo, considera que les está faltando tranquilidad a la hora de definir.

Por lo que respecta a los partidos, de la Copa Mx a mitad de semana contra Querétaro y de la Liga Mx contra América el fin se semana, habló sólo de los Gallos Blancos, destacando que van a trabajar de cara a ese partido, tienen que ganarle con un resultado suficientemente amplio, que les permita seguir avanzando.

Al cuestionarle si la situación que atraviesa su equipo, es debido a la mala suerte, Paco Jémez sentenció que él no cree en esas cosas, considera que son otros los motivos los que no han permitido lograr el triunfo, él cree en las malas rachas de un jugador, pero de un sólo jugador no de todo el equipo, es una situación que lo tiene realmente sorprendido, estar en los últimos lugares de la tabla general, a pesar de generar tanto juego y tener tantas llegadas.

Esta derrota, se suma a los nueve juegos que la Máquina Azul lleva sin poder ganar, tanto en la Copa Mx como en la Liga Mx.

No le preocupa la decisión a tomar por parte de la Directiva del Cruz Azul por tan bajo rendimiento, haber acumulado 9 partidos sin ganar, tanto de Liga como de Copa; Jémez señaló que en lo absoluto le preocupa nada, lo único que él puede hacer es trabajar, los Directivos están entendiendo que el trabajo es bueno, la decisión que se tome depende de ellos, él no puede hacer nada, mencionó que en la vida las cosas se hacen de dos formas, una por talento y otra por burro, talento y tranquilidad es lo que les ha faltado, por eso hacen las cosas como burros, deben hacerlo muchas, muchas veces, hasta que aparezca el talento, él cree que es lo que no tienen en este momento.

Referente a sí existía crisis en el plantel, mencionó que eran libres de decir lo que quisieran, estaban en un país libre.

A la afición Cementera no se le puede pedir más de lo que ya les están dando, que agradece muchísimo su apoyo incondicional y el equipo va a compensar ese apoyo con resultados, que ya llegarán y seguirán trabajando.

Finalmente, mencionó que le gustó más el segundo tiempo, al tener más fluidez de juego; en el primer tiempo estuvieron "sobando" mucho el balón, con demasiados toques, haciendo el partido más lento.