Un clásico desesperado

Foto | Televisa Deportes

El Estadio Azteca será testigo de una edición más del llamado Clásico Joven, el cual parece ser el clásico más "desinflado" de los últimos torneos.

Tanto América como Cruz Azul están desesperados por resultados, los cuales, se les han negado. Las Águilas vienen de perder el Clásico Nacional al caer por la mínima diferencia (0-1), mientras que La Máquina obtuvo una importante victoria a mitad de semana ante Los Gallos Blancos del Querétaro correspondiente a la Copa MX.

Pero ¿qué significa en realidad el Clásico Joven?

Cómo en todo clásico, siempre se juega el orgullo, la dignidad y más si es contra el odiado rival. Este tipo de partidos se juegan prácticamente con el cuchillo entre los dientes, con amor a la camiseta, con los tamaños que require un clásico.

Un clásico siempre puede ser un elixir de resurrección para el equipo vencedor y más si ambos equipos atraviesan una situación poco favorecedora, cómo la de ahorita, pero también, sin duda, puede resultar perjudicial para el equipo perdedor. Quien pierda se puede ir para abajo y no encontrar más funcionamiento en el torneo. Así son los Clásicos.

Los dirigidos por Paco Jémez han tenido cierta claridad en funcionamiento en lo que va del torneo pero sin meterla, que es lo más importante. Carecen de idea al ataque, parece que la instrucción es "meterse hasta la cocina" con pelota controlada.

Por su lado, los de Ricardo La Volpe simplemente no encuentran el cómo hacer las cosas, tampoco tiene gol yen cuanto a funcionamiento se les ve nulo, juegan muy defensivo, con miedo a no perder.

Se enfrentan el 14 vs el 16 de la tabla general, América (7) sólo tiene un punto por encima que Cruz Azul (6), Las Águilas cuentan con 9 goles en contra mientras que los de La Noria tienen 8 y ambos cuentan con 6 goles a favor.

De acuerdo a las estadísticas y como juega cada uno podemos predecir que puede ser un partido cerrado, tal vez de un empate a uno. Uno juega muy ofensivo, atacando por atacar y descuidando la defensa. El otro juega muy defensivo y sin claridad.

Cómo lo mencionamos, un clásico siempre es diferente, distinto a los demás y puede ser un punto de partida para cualquiera de los dos equipos. Quien salga ganador de este encuentro tiene altas posibilidades de enfilarse de cara a la liguilla y mejorar el funcionamiento. En cambio, quien salga perdedor, no pasará absolutamente nada con él. No bajará el ritmo, no jugará peor, no nada, simplemente seguirá cómo hasta el momento ha estado.

Veremos que nos depara esta nueva edición del Clásico Joven, cuando La Máquina de la Cruz Azul se meta a la cancha del Estadio Azteca para enfrentar a Las Águilas del América, este sábado en punto de las 21 horas, partido correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2017.