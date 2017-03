Tres de los mejores partidos entre Cruz Azul y Chiapas

Google Plus

Raúl C. Covarrubias Tirado

Mauro Formica anota el gol de la victoria en el aniversario 50 de la Máquina | Fuente: Atiempo.mx

La principal característica entre ambos equipos, es el gol, llevan un total de 69 dianas, 38 por los Cementeros y 31 por los Jaguares de Chiapas, en 22 partidos oficiales entre ambas escuadras, dando como resultado un promedio de tres goles por partido. Aunque esta historia se remonta desde la temporada 2002, es evidente que los contendientes ambicionan llegar y anotar al cuadro rival, por lo que esto hace que la rivalidad se haga más fuerte al pasar del tiempo, aunado a ello, el hecho de la situación porcentual que viven ambos equipos, que van a salir a ganar como sea para levarse los tres puntos.

Uno de los partidos que marcó la rivalidad entre ambas escuadras fue aquel que se vivió en el partido de vuelta de la liguilla del 2008, en la que el equipo de jaguares llegaba al Azul con la ventaja 1-0. Por lo que se esperaba la reacción del Cruz Azul desde el arranque del partido, sin embargo, se hizo más amplia la diferencia al anotar primero Chiapas, poniendo en jaque a un equipo Cementero que no dejaba de luchar y atacar por conseguir su objetivo. El marcador no se modificó durante el primer tiempo, pero en la parte complementaria por el minuto 25 de tiempo corrido, fue Pablo Zeballos, quien dio dirección a la esperanza Azul, en una serie de rebotes en el área chica, y con una jugada magistral de taquito anotó un golazo, para poner los cartones 1-1 y 2-1 en el global; no habían pasado ni 5 minutos cuando los dirigidos por Sergio Markarían, mediante su delantero Miguel Sabah anota el gol del triunfo en una jugada circunstancial donde el balón pega en el poste y rebota en la espalda del portero para hacer el 2-2 global y definitivo para pasar a semifinales. En tiempo de compensación es expulsado el chileno Ismael Fuentes y de ahí se deriva una bronca campal, en la que jugadores de campo, de banca y cuerpo técnico de ambos equipos se vieron inmiscuidos. Vibrante partido de principio a fin.

Como no recordar aquella tarde en el Estadio Víctor Manuel Reyna de Chiapas, en la que el "Chaco" Christian Giménez anotó tres goles de etiqueta, en partido correspondiente a la jornada 5, del Torneo Apertura 2010, sábado 21 de agosto de 2010. El Cruz Azul se pone en ventaja al minuto 15 del primer tiempo con un buen gol del "Chaco", en tiro libre por la banda derecha, sin embargo al minuto 29 los de la Selva empatan el marcador por conducto de Jorge Rodríguez, para dejar el marcador empatado en el primer tiempo. Para la parte complementaria por conducto de Edgar Andrade, en el min. 49' pone en ventaja a los Jaguares 2-1; el Prof. Enrique Everardo el "Ojitos" Meza Enríquez, al min. 58' mete a Maximiliano Biancucchi para darle más llegada sus delanteros y es así que al min. 62' nuevamente por conducto del "Chaco" Giménez, se empata el marcador. Es en el min. 77´ a través de un cobro de esquina, cuando de media volea la prende nuevamente Christian Giménez, para meter un golazo que deja sin posibilidades al cancerbero Jorge Villalpando, poniendo las cifras definitivas Jaguares 2 Cruz Azul 3, gran partido del "Chaco" con su hat-trick!

El sábado 30 de enero de 2016, en un aguerrido partido de tu a tu, de la Jornada 4 del Clausura 2016, en el Estadio Azul, se llevó a cabo el encuentro entre el equipo de la Cruz Azul, quedando 2-1 a favor de los locales, quienes a pesar de contar con un hombre menos, por la expulsión al min. 20' de Francisco el "Maza" Rodríguez, lograron levantarse con la victoria. Desde el arranque del partido, se vio que ambas escuadras deseaban llevarse el triunfo, con llegadas constantes y severos avisos de gol, por lo que el cuadro de Tomás Boy se vio exigido desde los inicios del mismo.

Por la vía de un controvertido penal, los de Chiapas en el min. 42' se pusieron arriba del marcador por conducto del "Chino" Silvio Romero. Fue en la parte complementaria, en la que los cementeros remontaron el marcador adverso, con goles al min. 51' de Jorge el "Conejo" Benítez y al 77' de Aldo Leao Ramírez, este con un gol espectacular de zurda y de media volea, después de amortiguar el balón con un intento de remate y con ello sellar el triunfo y remolcada de 2-1 a favor de los Azules.