No todo lo haces mal Cruz Azul

(Foto: Damián Besares | VAVEL)

Las cosas no cambian en la Noria. Cruz Azul sigue sumido en una crisis de resultados que ya ha llegado al extremo, dado que el equipo celeste ya está metido de lleno en la pelea por el no descenso y se ha convertido en su nueva y cruda realidad.

La situación es tan mala, que es hasta el momento su peor torneo en 10 años, pues solo acumula 6 puntos en ocho jornadas, con tan solo una victoria conseguida y siendo la segunda peor ofensiva del certamen.

Pero las cosas no encajan en la Noria, ya que el desempeño que ha mostrado la 'Máquina' en el campo de juego no va acorde con los puntos obtenidos y posición en la tala general. Ciertas estadísticas demuestran que no todo lo hace mal el conjunto 'cementero'.

Cruz Azul es el equipo que menos tiros recibe de toda la liga, el segundo mejor en cuanto a posesión de balón, el que más pases tiene en la zona de ataque y el cuarto equipo que más tiros realiza al arco contrario.

Ya sea por errores arbitrales, falta de definición o mala suerte, los resultados no acompañan al buen juego que intenta tener Paco Jémez y sus pupilos, que tampoco se explican del todo el por qué del mal paso del club.

Pero el tiempo apremia y las victorias urgen en el seno 'celeste', pues ya no se habla de intentar llegar a la liguilla, sino de mantener la categoría, ya que Puebla ya rebasó a Cruz Azul y Chiapas ya solo está a tres puntos de igualarlo en la porcentual.

Son muchas las incógnitas, ¿llegarán algún día los buenos resultados? ¿realmente Cruz Azul merece estar tan abajo? ¿podrá Paco Jémez revertir la situación?. Solo el tiempo podrá responder dichas dudas, pero el panorama puede lucir algo esperanzador, si el fútbol termina siendo benevolente con la 'Máquina' y sus buenas intenciones en el campo.