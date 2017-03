Copa Mx León 0 Cruz Azul 1: Puntuaciones Cruz Azul

Google Plus

Foto: www.elhorizonte.mx

El conjunto capitalino se impuso ayer 0-1 como visitante en su visita a tierras guanajuatenses y por el momento el canario respira.

A continuación mostraremos las calificaciones y el criterio empleado: (0-3: Pésimo, 4: Muy Mal, 5: Mal, 6: Regular, 7: Bien, 8: Muy bien, 9: Muy bien, 10: Sobresaliente, S.C: Sin Calificación).

Jesús Corona 8.5

Gran juego del arquero mexicano que se vio como debe ser un arquero de un cuadro 'Grande', es decir un líder nato, arregló y supo mandar a su defensa y vio por el bien común del cuadro de La Noria. Sacó un par de goles cantados

Omar Mendoza 7.5

El lateral juega muy adelante, y el problema radica que a la hora que el rival contragolpea, los celestes se ven en problemas y por ahí eran los avances de los locales.

Enzo Rocco 7.5

El chileno ha mejorado mucho desde su incursión como titular, se ha visto bien en este juego. Y con Velázquez se ha entendido a la perfección. La suplencia, hizo que el andino mostrará su verdadero nivel.

Julián Velázquez 8.0

Buen acompañamiento del sudamericano con Rocco, además de que salió a cortar los avances de 'La Fiera'

Julio Cesár Domínguez 8.0.

El 'Cata' que empezó el torneo como central, se ha sabido incorporar como lateral por izquierda, pero es el comodín ya que los celestes con ese moviemineto, pueden jugar por lapsos con 3 defensores. Gran juego de hoy, no se vió mal, en una posición que no es la suya.

Rafael Bacca

Jémez busca meter al mexicano como el mediocampista que pise el área rival constantemente y la idea del canario no ha sido la más acertada, ya que Rafael ya fallado un par de goles cantados. Por lo que creo que debería usar a Peñalba en esa posición y poner más estático al canterano celeste.

Gabriel Peñalba

La llegada del argentino a La Noria ha sido buena a secas, ya que a quedado a deber, por lo que mostró en Veracruz las anteriores temporadas. Se ha visto bien ayer, pero le falta mejorar.

Joa Rojas

El ecuatoriano ha decaído mucho, Martín Rodriguez debe ocupar el puesto de Rojas, ya que Joao se ha visto lento y no tiene imaginación para atacar, es predecible a la hora de ofender.

Ángel Mena.9.5

El mejor del encuentro por el simple hecho de haber marcado en León, a anotación fue hecha y fabricada por el mismo, ya que vio una ligera ventana y sacó el disparo, entrando muy cerca de la base del poste derecho. Además fue el jugador que generó más peligro para la causa capitalina.

Christian Giménez. 8.0

El 'Chaco' fue más garra y corazón que buen fútbol, pero eso suele ser suficiente para las necesidades que hoy tienen los celestes. Debe asociarse mejor con Mena y con el delantero que este sea 'Caute' o Benítez.

Martín Cauteruccio 7.0

El uruguayo es un buen jugador, pero se sigue viendo lento en los recorridos que hace y al ser un equipo que juega con un sólo punta debe ser más movible o hacer que sus compañeros los busquen más a él.

Cambios

Martín Rodríguez 6.5

El chileno cuando se lo propone tiene calidad para ser el mejor jugador del cuadro cementero y creo que Jémez debe de darle un poco más de libertad al ponerlo de enganche, ya que por momentos ha jugado en esa posición y se ha visto muy bien.

Francisco Silva 5.5

El 'Gato' ha ido de más a menos este torneo, por lo que los juegos de copa, le pueden ayudar, peor al no entrar hasta finales del encuentro, se ve muy difícil que lo volvamos a ver el otro torneo vestido de azul.

Riuchard Ruiz SC

El ex canterano de Xolos no hizo mucho por lo que no tyenemso para evaluar su desempeño dentro del terreno de juego.