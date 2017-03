La 'Máquina Celeste', un paso titubeante que lo aleja de la Liguilla

Foto oficial Clausura 2017 | Fuente: La Afición

Actualmente ocupa el lugar 14 de la tabla general del Torneo Clausura 2017 del Campeonato de Liga Mx, con 10 puntos; producto de dos juegos ganados, cuatro empates por igual número de derrotas.

En cuanto al Torneo de Copa Mx, logro acceder a las semifinales en partido por disputar contra Monarcas Morelia. Integrante del Grupo 2 junto con Gallos Blancos de Querétaro y Alebrijes de Oaxaca, obtuvo su pase a la liguilla, con cuatro partidos disputados, un ganado, dos empatados y un perdido, acumulando 5 puntos, y pasar así como uno de los mejores segundos lugares del certamen. Paso a semifinales, venciendo al Santos Laguna por marcador de 3 – 1, con tres goles de Martín Cauteruccio, hat-trick.

Cauteruccio Hat-Trick | Fuente: ESTO

Los Cementeros iniciaron este Clausura 2017, con un nuevo y controvertido entrenador, el español Paco Jémez, en apariencia sus números en su trayecto como entrenador en España no lo avalaban lo suficiente para llevar las riendas de un equipo con la trayectoria del Cruz Azul, además de establecer un tipo de juego en el que su mayor virtud es el ataque pero a la vez, descuidando la defensa. A pesar de lo anterior, resulto ser atractiva esta propuesta, no obstante que en el Cruz Azul no se puede hacer este tipo de experimentos por la tan conocida falta de títulos desde aquel lejano 1997, casi 20 años sin campeonar. Por lo que la Directiva Celeste, junto con su Director Deportivo, el Yayo de la Torre, se avocaron a la contratación de jugadores que pudieran cubrir el perfil, haciéndose de los servicios de los delanteros Ángel Mena, del chileno Martín Rodríguez y del uruguayo Martín Cauteruccio, para dar volumen de llegadas, fortaleza y goles a la delantera Azul. Es importante destacar que los jugadores han aceptado el ritmo impuesto por Jémez, tanto en los entrenamientos como en los partidos.

Paco Jémez | Fuente: juanfutbol

Con una victoria los Azules arrancaron el torneo de Liga Mx CL 2017, 1 – 0 ante los Rayos del Necaxa, en un partido muy intenso, en el que se vio por vez primera en un partido oficial de liga, el esquema táctico y parado del equipo dentro del terreno de juego, haciendo que entre la afición, la cual lleno el Estadio Azul de tope a tope, renaciera la esperanza de ver a un Cruz Azul jugando bien, anotando goles y ganando partidos.

Numeralia del equipo hasta la jornada 11

Pases completos: 4100

Efectividad de pases: 78.2%

Toques de balón: 6086

Posesión balón: 71.9%

Faltas recibidas: 139

Faltas cometidas: 157

Análisis jornada a jornada:

Inmediatamente a partir de la Jornada 2 del torneo de liga, las cosas empezaron a estar mal, el funcionamiento era el adecuado, llegadas tras llegadas por ambas bandas, por el centro por los laterales, en resumen un gran volumen de juego pero cero efectividad a la hora de definir, y la defensa pasando dificultades en cada jugada del equipo contrario.

Han sido la mayoría de los partidos, intensos y con peligro en el área del rival, y tal como se ha comentado, a la hora de definir no se logra anotar, ya sea por falta de tino, por no dar el pase al jugador mejor colocado, por precipitarse, por no hacer la jugada correcta, en fin un sinnúmero de factores que no ha permitido a la delantera anotar, tanto Martín Cauteruccio como Jorge “Conejo” Benítez, no llevan a la fecha un solo gol anotado en la Liga Mx. Su mejor jugador y máximo goleador es el ecuatoriano Ángel Mena con tres anotaciones, por otro lado cuentan a favor con 2 autogoles, con un gol Adrián Aldrete, el chileno Martín Rodríguez y Joao Rojas. Lo que demuestra la escasez de tantos en este departamento, siendo un total de 8 goles, solo 6 de ellos anotados por jugadores de la Máquina, 10 goles en contra lo que lo hace tener una diferencia negativa de -2 goles, su defensa ha sido superada en este rubro.

Ángel Mena | Fuente: sipse

En la Jornada 2, contra los Pumas de la UNAM en CU, se vio a un Cruz Azul protagonista, yendo al ataque tal como lo hizo en la jornada anterior, sin poder cristalizar sus esfuerzos en el gol que le diera la victoria, y fue al minuto 63´cuando una genialidad de Nicolás Castillo anido el balón en las redes azules, que a la postre sería el del triunfo. Cruz Azul jugó intensamente pero sin creatividad al ataque.

Joao Rojas | Fuente: canchaecuador

En contra de Monterrey en el Estadio Azul de la Colonia Noche Buena de la Ciudad de México, dentro de la Jornada 3, se dio un partido intenso y lleno de emociones en el que los rayados se fueron adelante con la ventaja de 2 – 0, los Cementeros a base de pundonor y de insistir en el ataque lograron reducir la ventaja por conducto de Ángel Mena, ya en tiempo de compensación se presenta un autogol por parte de la defensiva Rayada, logrando el empate, sin embargo pudieron haber ganado el partido al minuto 4´ de compensación, una nueva falla en la delantera lo impidió.

Uno de los peores partidos que ha dado el Cruz Azul, fuel en la Jornada 4, en el Estadio Caliente de los Xolos de Tijuana, en un partido ríspido, táctico y trabado en la mitad de la cancha, sin poder abrir el marcador, hasta que Juan Carlos Valenzuela, anota de cabeza en jugada de táctica fija, otra derrota más del los Azules.

Dentro de la Jornada 5, contra los Gallos Blancos del Querétaro, y con autogol de Luis Noriega que los puso en ventaja, no pudieron mantener la misma, Noriega logra el empate, para que se repartieran igual número de puntos. Cabe resaltar, que el cancerbero Tiago Volpi, fue pieza fundamental para no ver vencida su portería, siendo con sus excelentes intervenciones el mejor jugador del partido. Nuevamente mucho volumen de llegadas pero cero efectividad.

En un juego emotivo y lleno de constantes arribos en ambas porterías, en el marco de la Jornada 6, se enfrentaron en el TSM Corona, contra el Santos Laguna. Los locales se pusieron en ventaja e inmediatamente en menos de dos minutos Ángel Mena anota el gol de la igualada. En el segundo tiempo por conducto de Martín Rodríguez en remate dentro del área anota el gol de la ventaja, poco les duraría gusto, ya que en menos de cuatro minutos serían empatados.

Garra y entrega | Fuente: fulbox

Otra derrota más fue la propinada por los Zorros del Atlas en Jornada 7, vía Fidel Martínez al minuto 41´, en un Estadio Azul lleno, los aficionados vieron de nueva cuenta caer a los Cementeros, que fieles a su sistema de juego no lograron vencer a los tapatíos, en un partido de constantes llegadas por parte de los Azules, tanto en tiros a gol como en generación de tiros de esquina.

En la Jornada 8, contra el América, dentro de una semana muy agitada y previo al clásico, se pierde nuevamente dos goles contra cero; se encienden de nueva cuenta las alarmas y parece ser que están tocando fondo el equipo, además de haber recibido una derrota muy dolorosa, y nuevamente jugando a tope y sin efectividad por parte de la delantera.

Ya para estas alturas del torneo, el Cruz Azul empieza a padecer los estragos de la falta de puntos, muy a su pesar se acercan peligrosamente a la zona de descenso.

Es contra Jaguares de Chiapas, hasta la Jornada 9, cuando se reencuentran con el triunfo, el cual permite un respiro y detener la caída libre en la que se encuentra el equipo, logrando ganar dos goles contra cero y ubicarse un poco mejor en la tabla general, y combinándose un par de victorias en la Copa Mx contra Alebrijes y Santos Laguna, así como los tres goles de Cauteruccio, es como logran retomar la confianza para sus siguientes partidos.

Paco Jémez | Fuente: juanfutbol

Por motivos del paro de árbitros en la Jornada 10, no se llevó a cabo el encuentro contra el Toluca, el cual es muy probable se juegue en la semana santa.

Debido al cese del paro de árbitros, se reanudan las actividades, y es contra los Tigres de la UANL en la Jornada 11 del Torneo de Liga Mx, en un vibrante y emocionante partido, que la Máquina del Cruz Azul demuestra su mejoría, a pesar de haber empatado a cero goles los Azules vuelven a soñar con alcanzar la liguilla y ver de que están hechos en la segunda parte del clausura 2017. Era muy importante salir con la victoria para mejorar en el porcentaje y en la posición de la Tabla General, lo cual no consiguieron.

El Cruz Azul bajo el mando de Paco Jémez, le ha cambiado la cara al equipo, que si bien su promedio de victorias es muy malo, se ha visto una actitud diferente en relación a las últimas temporadas, se nota la entrega en cada partido de la Máquina, el deseo de salir con la victoria; esto ha sido posible con base en el trabajo en los entrenamientos y de la disposición de los jugadores. Se ha venido consolidando el proyecto, el cual a principio de temporada no se creía mucho en el. No quiere decir que ya esta salvado de la tabla de descenso y mucho menos que vaya a acceder a la liguilla, para ello debe seguir enfocándose día a día, paso a paso, en alcanzar en triunfo en cada partido por disputar.

Jugadores como Gabriel Peñalba, “Chaco” Giménez, Enzo Roco, Julián Velázquez, Rafael Baca y compañía, tienen la onza para cambiar la balanza, para terminar con esta escasez de títulos durante más de 19 años.