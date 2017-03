Melitón Hernández y “Chuy” Corona, alguna vez material de Selección

Google Plus

En estos tiempos de fecha FIFA, en donde las selecciones se enfrentan a sus similares en la búsqueda de un boleto para Rusia 2018, en el caso particular de las convocatorias a la Selección Mexicana, en el que dos excelentes porteros de la talla del Pozarricense Edgar Melitón Hernández Cabrera, actual meta de los Tiburones de Veracruz y del Jalisciense José de Jesús “Chuy” Corona Rodríguez, cancerbero titular del Cruz Azul, han sido convocados en diferentes momentos, pero sin consolidarse en el cuadro titular de la Selección Mexicana, dos casos distintos y muy particulares entre sí, dignos de análisis.

Edgar Melitón Hernández Cabrera

Nacido en Poza Rica, Veracruz, hace 34 años, integrante de la plantilla del Veracruz. Titular de la portería hasta la Jornada 8 del Torneo Clausura 2017, recibiendo 8 goles; cediendo su lugar al limeño Pedro David Gallese Quiroz.

Los equipos en los que ha jugado son: Pachuca, Toluca, Coatzacoalcos, Albinegros de Orizaba, León y Veracruz en este último logro obtener la titularidad.

En un paso relampagueante en la Selección Mexicana, en marzo del 2015, después de un buen torneo con los Tiburones Rojos de Veracruz, salvándose del descenso cuando Melitón Hernández, es convocado por Miguel el “Piojo” Herrera a la Selección Nacional, para suplir a Guillermo Ochoa en el partido amisto contra la Selección de Paraguay, debutando con la Selección Mayor y jugando todo el partido el 31 de marzo de 2015, el cual acabó 1-0 a favor de México. En abril de 2015, quedó en la lista preliminar de 28 jugadores en la Selección de Miguel Herrera para la Copa América 2015 celebrada en Chile, quedando en la lista final de 23 jugadores, como tercer portero. No volvió a ser convocado.

Es un magnifico portero en las atajadas, con excelentes reflejos, se ubica muy bien bajo los tres palos, no sale mucho, por lo tanto no juega mucho su área, es seguridad en el marco, su llamado a la Selección le llega muy tarde por la edad.

José de Jesús “Chuy” Corona Rodríguez

Nació en Guadalajara, Jalisco, cuenta con 36 años de edad, y desde el año 2009 a la fecha es el titular indiscutible en la portería del Cruz Azul, con personalidad y carácter. En el actual Clausura 2017 ha recibido 10 goles, ubicándose en 6° lugar en el tema de goles recibidos.

Arquero de Atlas, Estudiantes Tecos y Cruz Azul, este último equipo en el que ha consolidado su carrera.

Participación con Selecciones Nacionales menores:



Participó en el Mundial de Egipto en la Categoría Sub-17; con la Sub-23 en: Juegos Panamericanos de 2003 en República Dominicana ganado medalla de bronce, Juegos Olímpicos 2004 en Grecia quedando en la primera fase, en los Juegos Panamericanos de 2011 en México, obteniendo el primer lugar medalla de oro y en los Juegos Olímpicos del Reino Unido, Medalla de Oro.

Selección Mayor:

Debutó en 2005 en partido amistoso ante Polonia. Viajó a Alemania a disputar la Copa Mundial de Fútbol 2006 como segundo portero detrás de Oswaldo Sánchez. En el 2007 fue convocado a la Copa Oro en Estados Unidos. Con Javier Aguirre, fue convocado como segundo portero para la Copa de Oro 2009 en Estados Unidos., tendencia que continuó para los restantes partidos del Hexagonal Final de CONCACAF. Por problemas disciplinarios no fue convocado a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. El 17 de mayo de 2011, estando perfilado para ser el portero titular en la Copa Oro, la Federación Mexicana de Fútbol anunció que Corona sería expulsado de la selección nacional (expulsión que no sería respetada más tarde) por propinar un cabezazo al preparador físico de Monarcas Morelia, Sergio Martín. Además, Corona ya acumulaba serios problemas de indisciplina, así como una demanda por agresión y un escándalo por haber protagonizado una pelea con un compañero del club Atlas. El 8 de mayo de 2014, fue incluido por el entrenador Miguel Herrera en la lista final de 23 jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de Fútbol de 2014, no tuvo participación.

El 18 de marzo de 2015 se dio a conocer la lista completa de convocados para los partidos amistosos contra Ecuador y Paraguay, siendo el llamado a Jesús Corona el más relevante pues era su regreso a la selección desde la copa del mundo. Corona fue el portero titular contra Ecuador el 28 de marzo de 2015, siendo nombrado al término del mismo como "el jugador del partido"; y tras atajar un penal marcado rompió la marca de Jorge Campos convirtiéndose en el portero de con más penales atajados en selección mexicana. Actualmente en la era de Osorio, ha sido convocado pero su participación ha sido intermitente, llegando a ser el tercer portero del representativo nacional.

Desde hace ya varios años, José de Jesús Corona se ha consolidado como uno de los mejores porteros del fútbol mexicano, muy seguro de manos, con grandes atajadas y reflejos, ahora jugando más su área, esto debido al esquema de juego de Paco Jémez. Desafortunadamente sus indisciplinas y agresiones dentro y fuera del campo, lo marginaron por mucho tiempo de la Selección, ahora está trabajando para ser llamado a la Selección que busca un boleto a Rusia 2018, el cual sería su tercer mundial.

“Chuy” Corona ha sido convocado en muchas ocasiones al seleccionado nacional, en diferentes categorías, motivo por el cual lo hace confiable y seguro para el entrenador en turno, sin embargo no logra aún ser titular indiscutible; por lo que respecta Melitón Hernández, su participación fue efímera en la Selección Mayor. Dos estilos, dos momentos, dos sueños, uno tan cerca de consolidarse y otro sin poder hacerlo. Eso sí, dos porteros mexicanos que se la han sabido rifar en las buenas y en las malas.

