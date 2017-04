Paco Jémez: “No somos tan buenos como la gente piensa”

(Foto: ESTO)

En el regreso del futbol tras la fecha FIFA, el equipo de Cruz Azul volvió a sufrir una derrota que lo aleja de los puestos de liguilla, además de que le costó tres puntos contra un rival directo del descenso, luego del partido que se jugó a puerta cerrada en el estadio de Veracruz, el entrenador de la Maquina Paco Jémez, mostró su molestia por el resultado y señaló que el equipo esta donde se lo merece, ya que no han tenido los argumentos necesarios para poder pelear en la parte alta de la tabla.

"No tenemos más para estar arriba en la tabla, no somos tan buenos como la gente piensa, al final estamos donde se merece y si estamos donde estamos, es porque no tenemos calidad para estar arriba", comentó el estratega.

Después de esto, Jémez habló sobre el futuro del equipo, ya que a media semana tienen que enfrentar el duelo de semifinales en la Copa, reconociendo que no sería un premio de consolación acceder a la final de dicho certamen.

“Para mí no hay premio de consolación. Sería faltarle el respeto a la competencia y los otros semifinalistas. Todo mundo quiere ganar la Copa y vamos a intentar hacerlo”, expresó.

Por último, el estratega cementero sentencio que no descuidaran la liga tras el buen paso en la copa y que harán todo lo posible por mejorar el funcionamiento del equipo, ya que su margen de error dentro de la Liga se ha reducido, por lo que ya no hay excusas para no salir adelante.

"Vamos a olvidarnos de esto y preparar el partido del martes, sin olvidarnos de la Liga. Vamos a intentar aprovecharla al máximo, eso sí que nuestra afición nos lo exige, vamos a intentar hacerlo mejor y vamos a intentar llegar a la Final", concluyó.