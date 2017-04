Como los buenos vinos

Foto: Televisa Deportes

Toluca recibe esta noche a la escuadra cementera quien está urgida por una victoria, mientras que los de casa ya tienen su pase a la liguilla al ser lideres generales de la competencia.

Toluca contra Cruz Azul, sin duda, es un partido que siempre pinta para que sea un buen encuentro, en especial por aquella final del Apertura 2008. Es por eso que hoy decidimos hacer un especial de tres jugadores de ambas escuadras que podrían marcar la diferencia.

Empezando por posiciones y como se empieza a estructurar un equipo, tenemos a los arqueros; Alfredo Talavera y José de Jesús Corona con 34 y 36 años respectivamente, ambos material de selección, llamados en la última convocatoria del Juan Carlos Osorio, Talavera sólo jugó el segundo encuentro contra Trinidad y Tobago mientras que "Chuy" no fue requerido en ninguno.

Han disputado todos los minutos posibles en el presente torneo, el arquero choricero cuenta con dos tarjetas amarillas por una del arquero celeste. En la estadística más importante que es la de goles recibidos, se la lleva Talavera a quien sólo le han podido hacer 11 goles. Por su parte, Corona refleja lo que ha sido su equipo a lo largo del torneo ya que registra un total de 14 goles en contra.

Saltando de línea tenemos a los delanteros, los que definen los encuentros; Fernando Uribe y Ángel Mena.

Uno colombiano y otro ecuatoriano. Uno llegó para el torneo pasado y el otro para este torneo. Uno cuenta con cuatro goles y el otro con tres. Así es un poco de ambos jugadores respectivamente, Mena a tenido ciertos destellos con La Máquina pero sin llegar a ser la diferencia. Uribe por su parte ha tenido un poco más de versatilidad con su escuadra, cuenta con 2 asistencias y 19 tiros a gol por sólo una asistencia del ecuatoriano y 11 remates al arco.

Y por último pero no menos importante, tenemos a los posiblemente más importantes de cada escuadra y, tal vez, a los actuales estándares de dichas instituciones; Antonio Naelson "Sinha" y Christian "El Chaco" Gimémez.

Ambos ya veteranos de nuestro balompié con 40 y 36 años respectivamente pero para nada acabados. Si bien ya no disputan todos los minutos posibles del torneo, es intachable decir que ya no están para jugar. Cada vez que entra alguno de ellos al campo, puede que ya no corran como antes pero esa magia, destreza, habilidad y demás que los caracteriza, son las cosas que pueden definir los partidos. Sin duda para la calidad no hay edad y lo muestran dichos personajes.

Se verá en el partido de esta noche si alguno de ellos sorprende con una genialidad característica de ambos.