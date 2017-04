Paco Jémez: "Nos gana un equipo que no quería ganar el partido"

Foto: Cortesía.

El director técnico de la máquina, Paco Jémez, se mostró desilusionado en conferencia de prensa posterior a la derrota de Cruz Azul ante Puebla en la jornada 14 de la Liga MX, misma que los colocó a cinco puntos de puestos de liguilla con nueve unidades por disputar, complicando su pase a la fase final.

Si Cruz Azul no llega a liguilla, sumarán seis torneos consecutivos sin clasificar a la fiesta grande del futbol mexicano, tres años de malos resultados para la máquina que han significado llegar a pelear por el descenso de la máxima categoría.

"Los errores en el futbol se pagan caros y nosotros cometemos errores impropios de lo que supuestamente somos"

"La sensación que tengo es que nos gana un equipo que no te quería ganar el partido, le valía el empate, sin embargo nosotros no hemos estado afortunados, no hemos sabido leer el partido ni entender qué tipo de jugada era con el tiempo que había y eso se paga. Esto también es fútbol, es talento y a nosotros en determinadas situaciones nos falta y por eso hemos perdido el partido."

El estratega señaló constantemente que el partido se perdió por los errores que cometió la máquina, mismos que se han sido consecuentes a lo largo del campeonato.

"Hay errores y esperemos que aprendamos de ello, porque lo peor de los errores no es cometerlo, lo peor de los errores es no aprender, y nosotros estamos cayendo en ciertos errores que estamos cometiendo en otros partidos. Eso es lo que más me duele, que no seamos capaces de dar un paso adelante y aprender de esos errores."

Jémez añadió que tienen todo el tiempo del mundo para seguir trabajando y agradeció a los aficionados celestes por el apoyo que siguen brindando al equipo a pesar de los malos resultados.