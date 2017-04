La dura actualidad del Cruz Azul

Google Plus

La Máquina Celeste de la Cruz Azul se encuentra al borde del descarrilamiento, de no ser por la combinación de resultados de esta última jornada, estaríamos hablando de la inminente lucha por el no descenso para el siguiente año; sin duda, se encuentra al límite del mismo ya que está entre los últimos lugares de la Tabla de Cocientes, tal como se muestra a continuación:

Actualmente el Cruz Azul ocupa la décimo quinta posición de la Tabla General del Clausura 2017, con 14 puntos. Producto de catorce partidos jugados, de los cuales sólo ha ganado 3 partidos, cinco empates y 6 derrotas; con diferencia de menos tres goles, 13 anotados y 16 recibidos.

Lo anterior refleja, que en lo deportivo los 'Azules' andan muy mal. Su entrenador Paco Jémez no ha podido levantar a este equipo, a pesar de tratar de implementar su esquema táctico de ir al frente, no importando el equipo al que se enfrente, razón que por ello recibe más goles de los que anota, además de generar un considerable volumen de juego en la delantera, misma que no ha sido contundente.

Dicho sea de paso, sólo se pudo ver en la fecha uno ante el Necaxa, un esbozo del sistema o esquema de juego de Jémez: tener el balón el mayor tiempo, volumen de juego al ataque, achicar la cancha desde la salida del contrario, pero únicamente fue eso un esquema que no ha redituado en lo positivo al equipo, tan es así que están en la tabla baja.

“…a pesar de tener oportunidades de gol, les ha faltado creatividad y contundencia a la hora de definir...” En la defensiva, coloca a dos centrales de buena altura y presencia como lo son Julián Velázquez y Enzo Roco, pero lentos en la salida; en la lateral coloca a Omar Mendoza y a Julio Domínguez, pero del lado izquierdo teniendo a Adrian Aldrete como referente y con muy buena salida, para hacer aun más lenta la cintura del equipo, coloca delante de ellos a Gabriel Peñalba de buen toque pero muy lento; en la delantera el único que se puede salvar es el ecuatoriano Ángel Mena, un jugador decidido que desde que llegó al Cruz Azul a tomado con seriedad su responsabilidad y lucha hasta el último momento. La delantera con jugadores como Jorge Benítez y Martín Cauteruccio, solo han logrado anotar entre ambos dos goles, “a pesar de tener oportunidades de gol, les ha faltado creatividad y contundencia a la hora de definir”, súmenle a esto la ausencia en los últimos partidos, de los que considero los mejores volantes azules Joao Rojas y Martín Rodríguez. En fin, se pueden hacer un sinnúmero de conjeturas y de alineaciones, pero a los jugadores les falta orientación por parte de Paco Jémez; se les nota distraídos, faltos de ánimo, que requieren para sacar adelante a esta 'Máquina' a punto de desvielarse.

Números de la “Máquina”

Faltas recibidas 202

Faltas cometidas 215

Pases completos 5502

Efectividad de pases 77.1%

Toques de balón 8301

Posesión del balón 70.07%

Operativamente

Pareciera que no se cuenta con una autonomía de gestión en el área deportiva, lo cual hace que estas decisiones sean tomadas finalmente por parte de la Presidencia del Club, pasando por sobre la autoridad de Eduardo 'Yayo' de la Torre, quien debería ser única y exclusivamente quien tome las decisiones en lo DEPORTIVO, pues la figura de Director entre sus atributos deber ser la persona experta encargada de allegar al club a los mejores jugadores que considere en cada uno de los puestos el entrenador; de otra forma se la pasarían achacando a cada quien parte de su responsabilidad, sin que alguien la asuma en su totalidad. 'Yayo' es una persona que cuenta con las capacidades suficientes para estar en el cargo, pero si sobre él pesan otras decisiones, los resultados se ven reflejados en la situación que guarda el equipo. Si se definieran las funciones de cada uno de ellos, abonaría en la mejora del equipo.

Mística

En la vida, para poder superar cualquier problemática, es la de reconocer que se está en PROBLEMAS, sino se entiende esto es infructuoso poder avanzar, en este sentido a pesar de que jugadores, entrenador y directivos mencionan que no están en la mejor situación, no se refleja en los juegos el deseo de cambiar, de ganar, de salir a darlo todo; y no al primer revés, bajar los brazos y dejar que les pasen por encima; como en varias ocasiones ha sucedido que al final de los encuentros les han empatado, ganado o dándoles la vuelta.

En el Cruz Azul, se nota que todos se sienten por encima de la INSTITUCIÓN, tanto Paco Jémez, jugadores y directivos, no son capaces de reconocer que se encuentran en graves problemas, se centran sólo en decir que van a trabajar, sin ningún otro argumento y compromiso. Están confundidos y rebasados por la presión; les falta amor propio, orgullo e identidad, que esto ya es mucho que decir; y superarlo es la cuesta a vencer por esta 'Máquina' que ya no pita más.

Finalmente, como una última reflexión, no existe la Mística del Club, la cual debe ser “el respeto al honor y dignidad, el sentimiento de fraternidad entre los jugadores, el sentido del deber y una mística en torno al trabajo de cada cual, deben convertirse en normas esenciales de la reconstrucción futbolística del esta gran institución como lo es el Cruz Azul”.