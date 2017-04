En búsqueda de un auténtico milagro llamado liguilla

A falta de jugarse las últimas dos jornadas del Clausura 2017 y con los resultados que acompañaron esta Fecha 15 del campeonato, Cruz Azul consumo sus esperanzas y aún mantiene matemáticamente la esperanza de clasificar a la liguilla, con dos enfrentamientos contra rivales directos en la pelea por clasificar, la maquina conoce lo que necesita para intentar colarse a la fiesta grande del futbol mexicano.

Hasta esta fecha 15, los cementeros se ubicaron en la posición 14 de la tabla general, la diferencia que existe entre ellos y el octavo lugar que es Pachuca es de tres puntos, los equipos que se encuentran dentro de esta disputa son: Veracruz (No. 13 con 18 puntos), Pumas (No. 12 con 18 puntos), Monarcas (No. 11 con 18 puntos), León (No. 10 con 19 puntos), Tigres (No. 9 con 19 puntos) y el ya mencionado Pachuca que cuenta con 20 puntos.

De todos estos equipos solo León cuenta con una diferencia de goles a su favor (+7), los demás tiene un saldo en contra, de los siete involucrados hay dos con problemas de descenso (Veracruz y Monarcas) si alguno de estos dos equipos llegase a colocarse en puestos de liguilla pero desciende, no podría disputar la liguilla y le cedería su lugar al siguiente equipo ubicado en la tabla general tal y como le sucedió a Querétaro en el Clausura 2013.

Cruz Azul tiene la obligación de ganar sus últimos dos encuentros, ambos son visitas a Pachuca y León, el empate no le serviría de nada y lo dejaría eliminado, además de que debe esperar las combinaciones de los demás equipos involucrados.

Combinaciones en la Jornada 16

Veracruz recibe a Monterrey: Necesita de una derrota o un empate.

Tigres recibe a Xolos: Necesita de una derrota o de un empate.

Monarcas recibe a Pumas: Necesita de una derrota o un empate.

Chivas recibe a León: Necesita de una derrota o un empate.

En caso de que León o Tigres sumen 3 unidades, para la fecha 17 necesitaría de una derrota para clasificar, en el caso de Pumas, Veracruz y Monarcas un empate basta si llegasen a conseguir los tres en la jornada 16, para la última fecha se agregaría el resultado de Pachuca que en caso de que pierda contra Cruz Azul se quedaría con 20 puntos, después visita al América y tendría que esperar cualquier resultado siempre y cuando la diferencia de goles no les beneficie.

La cuestión aquí es que Cruz Azul tiene que ligar dos victorias consecutivas contando la del sábado pasado, cosa que no hace desde las jornadas 2 y 3 del Apertura 2015, inclusive puede clasificar como séptimo siempre y cuando Atlas pierda sus dos partidos restantes por más de 2 goles de diferencia en cada uno, la mesa esta puesta y en el futbol mexicano suelen suceder este tipo de acciones, así que mientras las matemáticas no los den por eliminados aún hay esperanza.