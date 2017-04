¿Qué clase de delantero necesita Cruz Azul?

Foto | La Afición - Milenio

A lo largo de todos estos años es inminente todos los problemas que tiene Cruz Azul, uno de ellos y de los más importantes es que desde la salida de Carlos Hermosillo seguido tal vez por Emanuel Villa no ha tenido ningún delantero de la envergadura que el club lo requiere.

Y es que no es poca cosa lo que estos dos jugadores lograron con la escuadra celeste; Hermosillo el último estandarte azul, quien le dio el último campeonato hace 19 años, máximo goleador de la institución. Sin duda de los últimos o tal vez el último ídolo inactivo celeste.

Por su parte, 'Tito' Villa llegó en junio del 2009 y no tardó mucho en ganarse el cariño de la afición, sólo tardó prácticamente dos años en convertirse en décimo máximo goleador de Cruz Azul de todos los tiempos. Aunque no pudo dejar el título en las vitrinas y su salida fue casi por la puerta de atrás -por culpa de la directiva- sin duda dejó un gran sabor de boca y la vara muy alta al finalizar con 66 goles en su cuenta y posicionarse en la séptima posición de goleadores históricos.

En 19 años no es posible que sólo tengas a dos jugadores que se volvieron referentes en el ataque, que dejaron huella y que hicieron las cosas bien. Han venido petardos a La Noria sólo a cobrar.

Podemos hacer una lista interminable de los delanteros que han pasado por el equipo, desde los 'Maranhão' hasta los Alemao y compañía, entonces, ¿Qué tipo delantero necesita Cruz Azul?

Cruz Azul necesita delanteros con el perfil de sus últimos ídolos mencionados, alguien que retenga el balón, que pueda jugar de poste, que se bote, que en ocasiones se mate y baje a defender, que si no va tan bien por arriba que por lo menos sea garantía de peligro y lo más importante, que sea un matón dentro del área, que no perdone, que no se 'eche a la hamaca' -como ha pasado con varios que han llegado- y que se cuelgue de la historia del equipo. A Cruz Azul no puede llegar cualquiera.

En otras palabras, Cruz Azul debería de buscar jugadores con el perfil de Hermosillo, de Villa, hasta de Pavone ¿por qué no?...