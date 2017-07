La Nueva Táctica Celeste

Google Plus

El inicio del torneo Clausura 2017 está a la vuelta de la esquina, con ello empiezan las nuevas exigencias para Cruz Azul, este será el segundo torneo de Paco Jémez dirigiendo en el futbol mexicano, ya conociendo el medio e impregnando una nueva idea futbolística en el equipo que se vio reflejada en las estadísticas pero no en los resultados estará por mostrarse de nuevo. Con los refuerzos en tiempo y forma, realizando la pretemporada al parejo de sus compañeros y la reincorporación de los seleccionados del equipo, el club esta para iniciar esta nueva aventura.

Ante este nuevo inicio es necesario analizar cómo será el parado táctico del entrenador con su nueva plantilla, de inicio Jesús Corona es probable que vuelva a la titularidad en su regreso al equipo después de su participación con la selección, en el bloque defensivo podríamos ver a 4 hombres atrás, Aldrete seguiría jugando por la banda izquierda, en el caso de Mendoza con el regreso de Gerardo Flores estaría disputando la titularidad, en la central están los nombres de Velázquez, Roco, Domínguez y el refuerzo Jordán Silva quienes disputarían esa zona.

Jémez probo la dupla de Velázquez-Roco en las últimas jornadas, el jovencito mexicano entraría al quite para hacerse de un lugar el once inicial, en el caso del Cata podría ubicarse ya sea como central o como lateral, posición que no desconoce. El medio campo podría decirse que es la zona más definida que tiene el estratega español, ya que la tercia de Baca-Peñalba-Silva le dio buenos dividendos tanto en la generación de juego como en la recuperación de balones.

El problema que tendrá ocupado al entrenador será la zona de ataque, ya que la efectividad frente al arco fue una de las más pobres del torneo anterior, Méndez y Mora llegaran para ocupar las plazas que dejaron libre Benítez y posiblemente Joao Rojas, ellos se añadirán junto con Rodríguez, Cauteruccio y Mena, la cuestión aquí es ¿Quién jugara por los costados? Y ¿El equipo jugara con uno o con dos delanteros?, la lógica nos dice que Méndez y Martin Rodríguez jugaran en esa zona, en el caso de la delantera podríamos ver a las duplas Cauteruccio-Mena o Mora-Mena, tampoco podemos descartar ver juntos a Cauteruccio y Mora debido a la presencia de ambos dentro del área, para ver a Mena junto con ellos dos es necesario sacrificar un extremo o a alguien en el medio campo.

Otras variantes que añaden a esta discusión son la del ‘Chaco’ y las incursiones de varios canteranos como Zaragoza, Zúñiga y el mismo Santiago Giménez quienes están en la pretemporada con el primer equipo, sin duda alguna veremos a un equipo muy exigido por las necesidades de la institución pero también muy interesante dentro del campo.