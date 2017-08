Francisco Jémez asegura que dieron el mejor juego de la temporada

Foto: MEXSPORT

Tras consumarse el empate entre escarlatas y cementeros, el entrenador hispano Francisco Jémez compareció ante los medios de comunicación.

"Hemos jugado muy bien, ya que enfrentábamos a Toluca, que es un muy buen equipo y que en sus 2 últimos 2 juegos había marcado 6 goles" aseveró el canario.

Tras empatar por segunda jornada consecutiva, el entrenador del cuadro capitalino confesó que le ha gustado el accionar de su equipo, pese al empate que tuvo frente al cuadro escarlata.

Sobre si el atacante andino felipe Mora, quien fue titular el día de hoy, el hispano aseguró que el chileno no tiene la titularidad ganada.

“No le ha ganado la titularidad a Martín, venía de hacer gol en copa y en liga. Y eso es importante para el delantero, ha tenido varias opciones. Para mi lo único que faltó fue el gol, en mi humilde opinión nos falto anotar, El partido más completo que hemos dado fue el de hoy"

Sobre la jugada de la falta de Salinas sobre Méndez, que no fue marcada, Jémez aseguró que no mancha el trabajo mostrado por el colegiado.

“Del arbitraje no suelo hablar, salvo alguna jugada puntual, sobre esa jugada, el ha creído conveniente que no era falta, aunque eso no empaña su labor que tuvo el día de hoy que me pareció muy buena"

Sobre el porqué de que el cuadro escarlata no dio un buen juego, el canario aseguró que algo tuvo que hacer su equipo para que el cuadro mexiquense jugara así.

Sobre si le alcanzara al club jugar así, el canario aseguró: "No sé, no soy adivino, no es una de mis cualidades. Lo que si quiero hacer es que mi equipo siga jugando así"

Finalmente, si le preocupa sobre la contundencia: "En todos los partidos habíamos anotado,hemos puesto el listón muy alto, aunque no era el resultado que esperábamos hoy , hay optimismo por lo que vi hoy", terminó el estratega.