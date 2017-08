Cruz Azul 0-0 Toluca: Puntuaciones de Cruz Azul en la jornada 4 del Apertura 2017

Google Plus

Cruz Azul nuevamente se vio nulificado al frente, ante las fallas de sus atacantes, quienes por más que se acercaban al marco rival, no pudieron abrir el marcador, quedando en un empate a cero goles con Toluca, con sabor amargo. No obstante el dominio ejercido por los ‘azules’ los ‘choriceros’, supieron enfriar cada una de las llegadas del rival evitando la caída de su meta en varias ocasiones. El goleador chileno Felipe Mora, no estuvo atinado en esta ocasión ante el marco defendido por el meta Luis García. Con el correr de los minutos se vio disminuida la llegada del tan ansiado gol, quedando sellado el empate entre ambos equipos, ante la sufrida afición ‘azul’ que una vez más vio como dominaban al rival sin conseguir la victoria.

Puntajes de cada de los jugadores del Cruz Azul que participaron en el encuentro y su escala de valores: (S.C.: Sin calificación / 0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente).

Jesús Corona

9. El guardameta cumplió en cada una de las jugadas en las que fue requerido, ya que las llegadas de los ‘Diablos Rojos’ al frente fueron escasas y de poco peligro. Tarde tranquila.

Omar Mendoza

6. El lateral derecho, jugó como acostumbra recio en la marca y al momento del desborde errático y con falta de precisión al terminar la jugada, poco aporto al frente.

Enzo Roco Roco

8. El central chileno, tuvo una de esas tardes bastante movidas, al estar haciendo dupla con el ‘Cata’ Domínguez, por la lesión de Julián Velázquez, lo cual ha venido haciendo muy bien, a la vez de subir a buscar los remates de cabeza a balón parado. Ha ido mejorando y afianzándose en la central. Amonestado en el 92’.

Julio el ‘Cata’ Domínguez

8. El ‘Cata’ con la solvencia que lo caracteriza cumplió un buen partido, tirándose al frente y sumándose constantemente al ataque; situación que genera que el ataque de la ‘máquina’ se vea fortalecido. Bien su desempeño. Amonestado en el 93’.

Adrian Aldrete

8. El mexicano lateral derecho se sumó constantemente al ataque por su parcela, cobrador de los tiros libres y de esquina; sin embargo con falta de precisión final. Siempre cumpliendo en la marca y en el ataque.

Gabriel Peñalba

6. Para el medio centro de la ‘máquina celeste’ no fue una de sus tardes, tuvo que salir del terreno de juego por una leve lesión, se vio falto de profundidad en sus envíos y lento al momento de salir. Se espera más de él.

Francisco el ‘Gato’ Silva

6. Para el medio campista chileno, al momento de ir al ataque le faltó contundencia a la hora de definir y de proyectar a algún delantero, se precipitó mucho en los tiros de larga distancia. Le falta la tranquilidad e inteligencia para definir.

Rafael Baca

7. Estuvo subiendo y bajando a lo largo y ancho de la cancha, sin embargo no fue suficiente para el pivote mexicano, que por más profundidad que busco no encontró la forma de hacer mella en la meta contraria. Más tranquilidad a la hora de la tomar decisiones. Amonestado en el 40’.

Ángel Mena

8. El extremo derecho ecuatoriano, fue una constante pesadilla para la defensa ‘choricera’, con sus arribos por su banda, así como los pases filtrados a su delantera, va agarrando ritmo, de un inicio titubeante al arranque de la temporada.

Édgar Méndez

8. El español extremo izquierdo de la ‘máquina’ tuvo un primer tiempo para el olvido, pero en el segundo fueron constantes sus arribos por su ladera al área rival, fue manifiesta las constantes faltas cometidas por él, pero al parecer va retomando el rito que tuvo en el primer encuentro de liga contra ‘Xolos’ de Tijuana. En cuanto retome su nivel será imparable. Amonestado en el 52’.

Felipe Mora

7. El delantero chileno se vio muy activo durante el primer tiempo, teniendo un par de acciones en las que pudo haber nivelado la balanza en favor de los de la Noria, sin embargo la falta de contundencia y efectividad no lo permitieron. Poco a poco se encontrará con el gol y será un delantero letal.

De cambio al terreno de juego

Martín Cauteruccio

6. Entro de cambio por Felipe Mora al minuto 65. No logró trascender en el tiempo que estuvo en el terreno de juego. Muy luchón pero sin oportunidades de horadar la meta rival.

Christian Giménez

6. Entró de cambio por Gabriel Peñalba al minuto 70, debido a una pequeña lesión del ‘Gaby’ Peñalba, sin lograr el cambio deseado en el partido, cumplió lo normal.