Jesús Corona: "Fue un resultado justo"

(Foto: Daniel Aguilar/VAVEL México)

Con el triunfo de esta jornada frente a Atlas, el portero de Cruz Azul, Jesús Corona, se dijo satisfecho con lo que mostraron este sábado en la cancha del Estadio Azul y resaltó la importancia de haber sumado tres unidades previo a la jornada doble.

“Importantísimo el resultado, nos vamos muy contentos. Fue un partido muy intenso, por ahí se nos complicó con el gol de Alustiza, pero el equipo siguió intentando, siguió tratando de manejar el encuentro con una buena posesión de la pelota. Fue un resultado justo en el cuál nos deja contentos y con la motivación de seguir mejorando. Era fundamental sumar de tres puntos, en casa, aprovechando la localía con la gente, escalamos posiciones y que bueno, vamos de menos a más”, declaró el arquero en zona mixta.

Al ser cuestionado sobre el golpe que sufrió durante el primer tiempo del duelo, ‘Chuy’ deseó una pronta recuperación a Milton Caraglio, pues el atacante no pudo continuar en el terreno de juego luego del choque entre ambos jugadores.

“Le deseo lo mejor a Caraglio y esperemos que se recupere pronto, fue un golpe muy fuerte, pero son cosas del futbol. Salen expulsados dos jugadores, uno de Cruz Azul y uno del Atlas, también salió lesionado Baca, pero yo creo que se jugó bien, el segundo tiempo le dimos la iniciativa de la posesión de la pelota.”

Corona dijo que los buenos resultados ayudan a que la idea del equipo se afiance por lo que se mostró satisfecho con el triunfo de esta tarde.

“Primero vamos a Aguascalientes, un partido que no va a ser nada sencillo, pero estamos teniendo un buen funcionamiento y adquiriendo más confianza conforme van pasando los partidos y cuando se gana eso lo refuerza aún más. Creo que partido a partido lo vamos a ir demostrando (el crecimiento del equipo); la idea futbolística está muy clara, el convencimiento no se diga, estamos convencidos de lo que quiere Paco y creo que eso lo trasladamos. Ha habido ocasiones en donde no se ha podido ganar, en donde no se ha podido concretar los encuentros con goles, pero a final de cuentas con el trabajo hoy se pudo hacer”.

Finalmente, el seleccionado mexicano afirmó que el festejo del primer gol fue una muestra de la unión del grupo y del convencimiento que genera Jémez en toda la plantilla del Cruz Azul.

“Es un respaldo hacia el técnico sabiendo que no lo pasó nada bien, con todas las críticas que recibió a media semana, y la mejor manera de respaldar a tu técnico es de esa forma, entregándote día a día y en los partidos buscar hacer lo que él te pide y concretándolo con buenos resultados”.