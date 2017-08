Francisco Jémez "Nos enfrentamos a un muy buen equipo de fútbol"

Google Plus

Foto: AS México

Tras el empate (1-1) entre cementeros y rayados, el técnico español Francisco Jémez aseguró que jugaron ante uno de los mejores equipos del torneo.

En la primera pregunta que le hicieron fue si hubo superioridad regia sobre su escuadra en ese encuentro, el estratega tajantemente aseguró:"No estoy para contestar estupideces"

"Pudo haber pasado cualquier cosa en el partido, Un partido igualado, cada equipo ha tenido sus momentos, pero hay que valorar lo que hemos sacado antes, un equipo que viene ganar 4-1 y hemos estado a la altura, hay que valorar mucho este punto"

Sobre la gran actuación que tuvo Corona, en donde en una jugada tuvo 4 atajadas seguidas, Jémez aseveró que para eso está su cancerbero. "Ha estado donde tiene que estar en cada momento, hoy fue un día donde tener la calidad de Corona, ha hecho un partido muy buenp y para eso están los porteros" confirmó el ibérico.

Aerc del trivote que ha mantenido con Silva-Bacca-Peñalba desde la jornada 2, Jémez aseguró que la ha dado buenos resultados ese cambio en la formación. "Son 3 mediocampistas que son 50-50, no son totalmente defensivos ni atacantes, nos da mucha solidez en la mediacancha, el equipo se encuentra muy solido jugando así, para asistir a Édgar y a Juan Felipe, lo importante es como llega el equipo al área contraria y no la formación"

Si está conforme con el lo que ha hecho su equipo en lo que va de este torneo, el ex jugador español aseguró: "Hemos tenido mala transición y equivocaciones, tenemos margen para seguir mejorando, el equipo ha luchado ante un gran equipo, el rival era un equipo muy rápido. Es una tarde para estar satisfechos y contentos"

Al final del partido, sobre su molestia el español aseguró que fue porque su equipo perdió un balón cuando ellos tenían el esférico: "Me he enfadado en la última jugada, ya que el partido estaba acabado, un equipo como cruz Azul no puede cometer ese tipo de errores, es cuestión hacer bien las cosas , ya lo hemos hablado con la gente que se debe de hablar"