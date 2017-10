Paco Jémez: "Ha sido un partido extraño"

Noche extraña se vivió en el Estadio Corregidora. Cruz Azul logró la victoria sobre los 'Gallos Blancos', pero en gran medida con errores arbitrales que beneficiaron al conjunto celeste con tres penales marcados a favor bastantes cuestionables.

Al respecto, el entrenador 'cementero', Paco Jémez, aceptó que no fue un partido común por la cantidad de penales marcados en el encuentro, así como también reconociendo la complejo que significa ser un árbitro.

"Nosotros intentamos ayudar al máximo a los árbitros, creo que tienen una tarea muy complicada. Jamás me han visto hablar de un árbitro en contra o a favor, entiendo que hoy ha sido un partido extraño, cuatro penaltis no se suelen ver".

"Lo que siempre le digo a mis jugadores es que salgan al campo y que ninguno de los factores externos les afecte, si un día nos pitan tres penales en contra tenemos que seguir compitiendo como lo ha hecho Querétaro, no ha perdido los papeles y ha seguido buscando el partido", agregó.

Cuestionado sobre la frecuencia en la que Cruz Azul va abajo en el marcador y tiene que revertir la situación en lo que va del torneo, a Jémez no le aflige siempre y cuando logren remontar ante las adversidades.

"Encajar goles es parte de la competición, mientras levantemos el marcador, no me preocupa. Me gustaría irme por delante del marcador y trabajamos para eso, pero pasa que ya sea por el bien del contrario o error nuestro, nos aventajan en el marcador. Hay aspectos del fútbol que no son controlables", señaló.

Por último, el estratega español apuntó lo importante que fue conseguir los tres puntos para seguir en puestos de liguilla, en lo que es ya la última etapa del certamen y que definirá quiénes entran a la 'fiesta grande' y quiénes no.

"No es la primera vez que empezamos perdiendo un partido y luego somos capaces de remontar. Era un partido que teníamos que ganar si o si, sí queríamos mantener nuestras opciones intactas de entrar a la liguilla", finalizó.