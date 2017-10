Paco Jémez: "Nos tenemos que ir avergonzados"

Foto: Ezequiel Gasca | VAVEL

Molesto se vio Paco Jémez en la conferencia de prensa post partido ante Lobos BUAP, donde la Máquina fue goleada 3-0 ante los licántropos.

El español fue autocrítico en su mensaje, donde dejó claro que tanto el sector defensivo y ofensivo se vieron muy mal esta tarde.

"En el plano defensivo hemos sido un desastre, en el plano ofensivo tampoco hemos tenido ideas, todo ha sido a base más de corazón que de cabeza y eso en ataque no te sirve"

Enfocado a que su equipo siempre busca atacar, el técnico afirmó que esta tarde no lograron hacer ruido en el campo local. "Son derrotas por muchos goles, no solo no vale mirar si seguimos jugando a atacar, hoy no hemos hecho ni eso, no hemos generado ocasiones de gol."

"No solo nos tenemos que ir molestos, nos tenemos que ir avergonzados", aseveró Jémez. argumentando que su equipo hizo un partido muy malo. "Independientemente de eso, un equipo tiene que saber competir cuando las cosas no salen bien, hoy no supimos competir desde el primer minuto."

Los celestes suman tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga, mismas que han hecho que baje puestos en la tabla general y aún no haber asegurado su pase a la fiesta grande, a pesar de que perdió su invicto hasta la fecha 11.

"No somos un equipo grande, hoy lo hemos dejado claro", sentenció Jémez cuando un reportero le planteaba el cuestionamiento. "La afición es nuestro mejor valuarte, precisamente por eso estamos avergonzados. Sabemos que no hemos estado a la altura que nuestra afición se merece."

Cruz Azul terminará la jornada 14 en puestos de liguilla y antes de iniciar la siguiente fecha, jugará los Octavos de Final de Copa MX en la cancha del América, donde el técnico concluyó que para él no hay revanchas.