La Máquina del Cruz Azul sigue perdiendo presión

De nueva cuenta como viene siendo costumbre, el Cruz Azul jugó un buen partido, sobre todo el segundo tiempo, pero con un par de desatenciones los Tigres de la UNL los empataron y terminaron ganando el encuentro, los 'azules' se vieron disminuidos por la expulsión del ecuatoriano Ángel Mena; una ventaja para los 'norteños' quienes mantuvieron el marcador a su favor hasta el final del encuentro, por más esfuerzos que hizo la 'Máquina' buscando el empate.

El haber perdido este encuentro, pone en predicamento el acceso a la liguilla, la cual no logran desde hace 6 torneos, está en octavo lugar de la general, mientras que Tigres se posicionó en el segundo lugar, a falta de dos jornadas para que finalice el AP2017. Los de la Noria, llegaron en 8vo. lugar a este encuentro, sin que haya cambiado esta posición; mientras que los 'felinos' se ubicaban en la tercer posición, pasando con este triunfo al segundo lugar, a un paso de clasificar para la liguilla.

Desarrollo del partido.

El partido se llevó a cabo en el Estadio Azul de la Ciudad de México, a partir de las 17:00 horas, con una muy buena asistencia, en su mayoría aficionados azules, que vieron como esa ventaja inicial a partir de los 5', con un golazo del Francisco el 'Chino' Silva, se veía igualada al borde del los 45' del primer tiempo, empatando momentáneamente el partido.

El gol de Silva, hacia que las esperanzas de lograr el triunfo se revitalizaran, pero simplemente como una maldición, por más que lo intentaban no lo lograron, convirtiéndose en un partido metódico y trabado, del cual los Tigres le pusieron anestesia para terminar manejándolo a su gusto. Poco pudo hacer el Cruz Azul ante esta circunstancia, la falta de imaginación, el desconcierto, la ansiedad con la que juegan, los hace victimas de su propio partido, no logran dar continuidad a su juego, buscan pero no encuentran y si a esto le aunamos la referida expulsión de Mena, terminan por verse atrapados en su propia inoperancia, ahogándose en cada jugada de peligro, que terminaba en chispazos y nada más. Se requiere un revulsivo muy fuerte para que superen esa ruleta rusa en la que se encuentran.

Goles.

No bien habían transcurrido los primeros cinco minutos de juego, cuando el Cruz Azul se pone adelante en el marcador, por conducto de Francisco Silva, con una bomba teledirigida de larga distancia, al ángulo superior derecho con relación a su ataque, anota un bombazo, con el cual surgían las esperanzas de una victoria que le diera a la Máquina, la tranquilidad para acceder a la ansiada liguilla; no fue así, una vez más los jugadores se encargan de destrozar lo logrado.

A lo largo del primer tiempo, no hubo acciones que pusieran en peligro a las porterías debido a que ambos equipos buscaban tener la posesión del balón, pero al minuto 45, nuevamente el Cruz Azul la vuelve hacer, lo empatan anotándole un gol vía penalti, por cortesía de Mena, quien detuvo el balón con la mano, de un tiro libre de Gignac. El Penalti lo cobro de manera excelsa Juninho, engañando a Jesús Corona, igualando el marcador 1 - 1.

El segundo tiempo inicia con deseos y ganas por los dirigidos por Paco Jémez de lograr el triunfo, mientras que los Tigres de 'Tuca' Ferreti, lograron controlar con su experiencia, el ímpetu esta 'Máquina' que continua dando más amarguras que alegrías a sus aficionados.

Al minuto 53, en un rechace por parte de Jesús 'Chuy' Corona dejo muerta la esférica en los linderos del área grande, con lo que el chileno Eduardo 'Edu' Vargas, saca un zarpazo, dejando sin oportunidad al cancerbero azul y dejando de una vez por todas el marcador a favor de los norteños.

A pesar de la superioridad numérica, Cruz Azul siguió intentándolo sin conseguir, igualar y mucho menos remontar, es una historia azul llena de terror, drama y desconsuelo, que se repite año con año, temporada con temporada, jornada a jornada, partido a partido; minuto a minuto, una historia en la que los jugadores no saben ganar, porque no cuentan con una Dirección Técnica y Deportiva acorde a los tiempos actuales, en la que viven de momentos y no de planeación a corto, mediano y largo plazo, porque este fútbol actual es de triunfos en el corto plazo, y desde hace mucho en el Cruz Azul no se cuenta con profesionales que sepan y vivan bajo este esquema y tipo de presión, el de triunfos inmediatos. La invitación a la 'Fiesta Grande' seguirá pendiente una vez más.

