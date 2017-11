A tres años de la última Liguilla

Google Plus

A punto de entrar a la Liguilla, perder los deja fuera. Foto | Fuente: Liga MX

A los cementeros de la Cruz Azul, se les presenta una nueva oportunidad para trascender en la Liga MX después de tres años de no llegar a la liguila. Han sido 6 temporadas en la cuales no han estado entre los mejores equipos de la Liga MX, situación que con el paso del tiempo ha jugado desfavorablemente en contra de ellos.

Perder ha sido una constante | Foto: La Afición

A pesar de haber contratado a cuatro entrenadores y a unos aproximadamente 40 jugadores, algunos de talla internacional, otros desconocidos, ... A pesar de haber contratado a cuatro entrenadores y alrededor de cuarenta jugadores (algunos de talla internacional y otros de menos cartel), probando diferentes tácticas de juego, no han logrado armar un buen equipo y mucho menos terminar entre los mejores equipos.

Es como una maldición (si se permite el término), la que viven los azules, que inician con campeonatos prometedores y con el paso de las jornadas van perdiendo gas hasta quedar rezagados en los últimos lugares.

Guillermo Álvarez y el 'Yayo' de la Torre | Foto: Record.com.mx

Durante estos años de no acceder a la Liguilla, varios de los jugadores base del equipo han tratado echarse el equipo al hombro pero no fue posible. Para sacar adelante del bache en el que aún se encuentra la 'Máquina', no dejemos de ver que aún le falta un partido más contra los Tiburones Rojos del Veracruz, el cual es de suma importancia ganar ya que todavía dependen de sí mismos para estar en la Liguilla.

En caso de perder, aumentará el tiempo a 3.5 años ó 7 temporadas de no hacerlo y la maldición continuará. Todo depende de la actitud de los jugadores y de que su entrenador no cometa los errores de incluir a jugadores que a pesar de haber jugado de titulares casi toda la temporada simplemente no han podido trascender, como se vio en el partido pasado contra Monarcas Morelia.

La última ocasión que el Cruz Azul se coronó Campeón de Liga del fútbol mexicano, fue bajo las órdenes de Luis Fernando el 'Flaco' Tena, el 7 de diciembre de 1997. En esa ocasión obtuvo su Octava Corona en tiempos extras, anotando de penalti el gol de oro Carlos Hermosillo, el 'Grandote de Cerro Azul' Veracruz, después de tremenda falta de Comizzo, en el Nou Camp de León.

Festejando su Octava Corona | Foto: laaficion.milenio.com

A continuación un resumen de las últimas seis temporadas del Cruz Azul en los torneos que no han calificado.