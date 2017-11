Google Plus

La última aparición de La Maquina en Liguilla

El viernes pasado, el conjunto Azul sorprendió a propios y extraños, en el partido que sostuvo contra Monarcas Morelia con una estupenda primera mitad en la cual borro por completo al cuadro michoacano y logro dos anotaciones que fueron suficientes para llevarse los 3 puntos como visitantes, los cuales eran vitales de cara a una posible liguilla. Ahora Cruz Azul está muy cerca de amarrar su pase definitivamente y para ello necesita ganar su último duelo en casa ante Veracruz que parece, hundirse más en la tabla porcentual

La Maquina, después de ser un equipo recurrente en las finales, llegando a disputar varias consecutivas (sin obtener el título) y caer en algunas de manera dramática, se encontró con una racha muy negativa por la que ha estado ausente de la fase final en 6 torneos es decir 3 años. Directores Técnicos así como jugadores pasaron prácticamente de noche en la institución pues no consiguieron hacerlos llegar a esta etapa del campeonato (hasta ahora)

Y eso nos hace pensar ¿Cual fue el último enfrentamiento de Los Cementeros en liguilla?

Cuartos de Final Cruz Azul vs León

Fue en el torneo Clausura 2014 donde Cruz Azul había tenido un torneo espectacular pues entro como primer lugar general teniendo una marca de 11 juegos ganados, 3 empatados y 3 perdidos además de una de las mejores ofensivas de la campaña llegando a sumar 36 unidades, dando al equipo como un serio candidato al título, por su parte "la suerte" decidió que su rival en esta fase fuera La Fiera ni más ni menos que, el actual campeón, quien luego de enfrentarse a esa mala racha llamada "campeonitis" donde no genero buenos resultados teniendo 6 duelos ganados 5 empatados y 6 perdidos llego tan solo a 23 puntos, que milagrosamente pudieron acceder a la liguilla por una serie de resultados que se fueron dando a través de la jornada ya que necesitaba ganar su duelo ante Xolos (que logro por marcador de 2-1) y esperar que Chivas, Querétaro y Atlas no ganaran su respectivos compromisos, situaciones que sucedieron y así entro el conjunto Esmeralda a este duelo.

Partido de Ida

Con la gran rivalidad generada desde aquella épica final del 97 Azules y Panzas verdes se vieron las caras, en este duelo valido por los cuartos de final (Ida) celebrado el 30 de abril de 2014 en el Estadio León un duelo que fue muy intenso y muy disputado, donde en una jugada a balón parado antes de los primeros 5 minutos del juego Rogelio Chávez pone un centro en el corazón del área felina que "El Tanque" Pavone anticipa a su marcador (Nacho González) y remata de cabeza abajo al palo izquierdo, que resulta imposible para el arquero Yarbroug y así conseguir la ventaja mínima con ese tanto de vestidor. Pero el gusto les duro poco, pues León empezó a atacar la meta Cementera con ese fútbol dinámico que los caracterizaba, fue así cuando al minuto 20 en un balón disputado muy cerca del área visitante Castro pierde el esférico dejando con una gran oportunidad de lastimar la cabaña Azul y con un potente disparo que logra "Chema" Cárdenas para batir la portería rival, el conjunto local consigue el empate. El enfrentamiento continuó con la misma intensidad y con un cuadro Leones que tuvo las opciones mas claras durante el partido, pero gracias a la soberbia actuación de Jesús Corona quien no permitió un tanto mas, este juego termino en un empate, favorable para La Maquina por el gol de visitante.

Cuartos de Final (vuelta)

Después de ese intenso duelo, todo se preparaba para cerrar la serie de manera espectacular fue entonces como el 3 de mayo de 2014 Cruz Azul le hacia los honores a los dirigidos por Matosas

Nuevamente temprano en el encuentro, corría el minuto 11 cuando en un pase filtrado que pone Gerardo Torrado y que Formica intenta definir a bajo al costado izquierdo, donde Yarbroug consigue desviar el esférico dejando el rebote a merced de Pavone quien solo empuja el mismo para abrir el marcador y poner el global 2-1 al momento. Pues en el minuto 20 en un desborde que consigue Joao Rojas por el sector izquierdo y que deja un gran pase para Mauro Formica dentro del área esmeralda quien con mucha tranquilidad define abajo al costado izquierdo para vencer al cancerbero de La Fiera y de esta manera incrementar la ventaja por 2 tantos poniendo ya el global 3-1

Hasta este momento daba la impresión de que Los dirigidos por Luis Fernando Tena estarían en semifinales, pero la debacle Cementera empezó minutos antes de culminar la primera mitad. Seguido por una intensa lluvia, el cuadro del bajío no dejo de intentar lastimar la cabaña defendida por Corona y al minuto 38 consiguieron su recompensa con una excelente combinación dentro del área Azul entre Loboa y Cárdenas que culmina en un centro que empuja Boselli para concretar la primera anotación Felina, así se llegaría el descanso con un global de 3-2 a favor del cuadro local. Ya para la segunda mitad, con un campo muy difícil por la cantidad de lluvia que continuaba cayendo corría el minuto 58 cuando Luis Montes toma un balón muy cerca del área rival que logra conducir correctamente para colocarse dentro de la misma y definir con un impacto suave pero colocado al costado derecho, pero el arquero, nada puedo hacer para impedir la anotación y de esta manera colocar un global de 3-3 solo que ahora favorecía a “los esmeraldas” por la regla del gol de visitante. No obstante Cruz Azul se lanzaría con todo al frente buscando el gol que les diera el pase a la siguiente ronda, pero lamentablemente, este no llego, los embates generados por los locales terminaron solo en peligrosas aproximaciones, varias de ellas impactando en los palos de la portería custodiada por Yarbroug, de esta manera poco a poco se fue diluyendo la esperanza Azul de conseguir el pase, ya en tiempo de compensación en una jugada accidental por el estado del campo Achille Emana fue expulsado situación que termino definitivamente con las aspiraciones Cementeras. Llego el silbatazo final que daba un empate global de 3 tantos siendo La Fiera el conjunto que se instalaría en la semifinal de dicho torneo, que a la postre terminaría como campeón, (bicampeón) del certamen

Y de esta manera fue como se concreto el último fracaso para esta escuadra en instancias de liguilla, quien busca revancha en este torneo esperando ser uno de los ocho que logre llegar a La Fiesta Grande