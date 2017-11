¿Era necesaria la adquisición de Alejandro Faurlín?

Faurlín su presentacón en los medios | Foto: elmanana.com

Con el número 18 en sus espaldas, el jugador argentino Alejandro Damián Faurlín, ha tenido una nula participación en el presente Apertura 2017, fue la última contratación del Cruz Azul y ha sido requerido muy pocas veces, por lo que no ha podido mostrar sus cualidades por las que fue contratado, además de ocupar un lugar en la media cancha como defensivo, zona de juego en la que ya se tienen a otros jugadores con más tiempo en la Máquina Celeste, por lo que es muy probable que su adquisición se haya debido a contar con jugadores para atender la Liga y la Copa (de la cual ya fueron eliminados).

Los cementeros cuentan en esa posición con Gabriel Peñalba. Rafael Baca y Francisco Silva, es por ello que sorprende su contratación, tal vez en ese momento el contar con un delantero nato hubiera sido la mejor opción, sólo se tiene a chileno Felipe Mora y al uruguayo Martín Cauteruccio, por lo que los servicios de Faurlín se ven comprometidos a esta fecha del campeonato.

En lo que respecta a sus participaciones oficiales en la escuadra 'azul', únicamente tiene 12 minutos contabilizados sin ser titular sólo suplente, y fue en la jornada 3 del Apertura 2017, que entra de cambio por Rafael Baca, al minuto 89 del tiempo corrido, en el empate a 2 goles en el Nou Camp con los 'Esmeraldas Verdes' del León, ¡jugando un minuto del partido!

Fue hasta la jornada 10 del mismo Torneo de Liga Apertura 2017, en el encuentro contra los 'Gallos Blancos' del Querétaro que entra como suplente en La Corregidora, entra de cambio por Christian Giménez al minuto 79 de la parte complementaria, en la victoria de los cementeros 2 - 1 sobre los Gallos Blancos.

Tiene 0 goles anotados, 4 pases completos, 2 incorrectos, asistencias 0, ha recorrido 2.5 km. a una velocidad de 7.6 km, 0 amarillas, 0 autogoles, toques de balón 7, efectividad de pases 66.7%, ha jugado el 0.83% de 1440 minutos posibles.

En la Copa MX, participa en la jornada 4, en donde el Cruz Azul derrota por 1 - 0, en el Estadio Azul, al Club Atlético Zacatepec, Cauteruccio hace el único tanto a los 41', entra como titular y abandona por cambio Faurlín al minuto 73, por Enzo Roco Roco. Y en la jornada 5 juega el partido contra los Tigres de la Universidad de Nuevo León, en el Estadio Azul, donde los derrotan por 2 - 1 con goles de Cauteruccio y Mora, juega 78 minutos como titular, hasta salir de cambio por Gabriel Peñalba, siendo amonestado en el minuto 66.

Jornada 4 Copa MX juega 78' | Foto: www.90min.com

Participa en un partido de la Sub 20 Fuerzas Básicas del Cruz Azul contra los Lobos de la BUAP, en la jornada 14 del Apertura 2017, en el que los cementeros ganan 1 - 0 a Lobos, entra de titular y sale de cambio al minuto 62 por Luis Población. En total a jugado 5 partidos, entre Liga MX, Copa MX y Sub 20, con un total de 225 minutos en el fútbol mexicano. Además dentro de la Liga MX, de las 16 jornadas disputadas al momento, 8 han sido como suplente de los cuales solo en 2 partidos ha entrado de cambio, y en 8 ni siquiera ha estado en la banca.

Cruz Azul es un equipo que admira desde de la infancia y lo viene siguiendo.

Alejandro Faurlín, llego con grandes expectativas de poder participar en un equipo como el Cruz Azul, al que a su llegada manifestó haber dicho que "era el equipo más grande en el que ha participado", a pesar de haber estado en el Palermo, Rosario Central o River Plate, además el jugador de 30 años, tiene conocidos que han vestido la casaca azul y le recomendaron participar con los cementeros, tal es el caso de su gran amigo Mauro Formica, el 'Cata' Díaz (cuando militó en el Getafe) y Luciano Figueroa, Cruz Azul es un equipo que admira desde de la infancia y lo viene siguiendo. No obstante, su conocimiento de los 'maquinistas', sus participaciones han sido casi nulas, ya que se cuenta con jugadores que cubren esa zona del juego y muy difícilmente dejarán escapar la oportunidad de ser alineados por el míster Paco Jémez, quien específicamente fue quien pidió a este jugador; es por ello que no se le ha visto como se desearía constantemente en las alineaciones de los partidos, probablemente se contrató con la finalidad de ocupar el último lugar vacante de extranjero y en esa posición de volante defensivo, al incrementarse el costo de los atacantes por lo que se interesa el Cruz Azul, que tanta falta le hacen. Obviamente no es un goleador, en el Getafe anoto 5 goles en 2,210 minutos disputados. Es un jugador dinámico que se mueve bien a lo largo de la media cancha, lanza a sus delanteros con pases profundos y al pie correcto, con buen tiro de larga distancia, que logra inquietar a los arqueros, pero como se ha reiterado, no ha tenido la oportunidad de ser visto siquiera en un partido completo, por lo que lo que se diga de él quedará incompleto al no tener una referencia constante de sus participaciones.

Como es muy común en estos casos, ante la falta de actividad por parte de los jugadores, es muy probable que Faurlín, este viviendo sus últimos minutos en el Cruz Azul, y al final de la temporada le busquen acomodo en otro equipo, al no haber tenido la continuidad esperada y por la falta de acción en los partidos. El no participar es prueba de que no convenció tanto al entrenador como a los directivos, pero esperemos a ver si Cruz Azul logra alcanzar la Liguilla y se le presente alguna oportunidad a este jugador argentino quien llego ilusionado de vestir la casaca azul.