Entrevista. Paco Jémez: "Ojalá algún día el camino de Cruz Azul y mío se crucen nuevamente"

(Fotomontaje: VAVEL)

Lo que era un secreto a voces, se cumplió el día de hoy. Francisco Jémez y Cruz Azul tomarán rumbos distintos luego de la eliminación en liguilla a manos de las Águilas del América. Jémez se tomó un momento para compartir con VAVEL México sus sensaciones tras dirigir a un equipo grande en México.

El español inició la entrevista destacando que el torneo de Cruz Azul fue diferente a lo que se había hecho en los tres años pasados, enfatizando en la clasificación a la Liguilla.

"Ha sido un torneo diferente, luego de estar sin calificar seis torneos, este torneo pudimos estar entre los mejores. Los jugadores se han esforzado al máximo para poder cambiar la historia de no poder clasificar".

Jémez atribuyó la eliminación en Liguilla a la falta de gol que tuvo 'La Máquina' en los Cuartos de Final: "Nos faltó gol. Hemos jugado muy bien al fútbol, hemos sido mejores que América. Nos eliminan por una regla que existe".

"Me quedo con la capacidad de presionar, de jugar siempre en campo contrario y de jugar bien. Cuando debimos ganar los partidos ante Morelia y Veracruz lo hicimos", declaró el originario de Islas Canarias.

La realidad es que la directiva y el técnico español llegaron al acuerdo de no renovar el contrato por el siguiente motivo: "Está claro que fue una decisión de las dos partes. Cuando yo llegué a Cruz Azul, firmé por un año. Mi intención siempre fue cumplir mi contrato. Dejar un año a mi familia fue muy difícil".

La Liga MX lo sorprendió

No es una mentira que la competividad de la liga mexicana sorprendió a Jémez, aunque ciertas normativas le parecen fuera de lugar. "Muy buen fútbol, mucho mejor de lo que me esperaba. Hay muy buenos clubes y muy buenos jugadores, a mi parecer hay algunas reglas que están obsoletas para el fútbol moderno que si se mejoran van a desarrollar a un liga que tiene mucho potencial. La liga me ha exigido muchísimo y es lo que buscaba", mencionó el canario.

Paco Jémez no dudo en que volvería a México para dirigir. "Sí, sin duda alguna. La experiencia ha sido formidable; dura y muy difícil. Me llevo muchísimos amigos y grandes recuerdos, si la situación lo merece me gustaría volver a México y por supuesto a Cruz Azul".

"La razón por la que me marcho es mi familia, luego de hablar con ellos decidiré si tomar un equipo en España o descansar seis meses", agregó Jémez sobre futuro.

Agradece a la afición cementera

Al término de la entrevista, el entrenador español dejó un mensaje para toda la afición cementera: "Sólo les puedo dar las gracias, gracias con mayúsculas. Me han dado su cariño, apoyo, paciencia, tiempo y me han demostrado que son la afición de un club muy grande. Es increíble que vayas donde vayas, siempre hay afición de Cruz Azul".

"Ha sido una satisfacción y un honor ser el primer técnico español en el banquillo de Cruz Azul, he disfrutado de una afición leal que me ha apoyado en momentos difíciles y ha dado la cara por mí, es una de las cosas por las cual me duele más irme, ojalá que algún día los caminos de Cruz Azul y los míos se crucen en algún momento porque sería un orgullo volver a México y sentarme de nuevo en este banquillo".