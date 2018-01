Pedro Caixinha: "La primera mitad que hicimos me da mucha pena"

Google Plus

En un encuentro lleno de polémica y emoción, Cruz Azul logró sacar la victoria como visitante ante las Chivas, y de esta forma calmar la situación en la Noria tras un empate y derrota en sus últimos partidos.

El técnico 'cementero', Pedro Caixinha, señaló que lo más importante del juego fue la reflexión que hicieron en los vestidores al medio tiempo, que les sirvió para cambiar el transcurso del juego e irse con el triunfo de Guadalajara.

"Lo que es importante en el partido de hoy, es la reflexión que hemos hecho en el entretiempo. Nosotros somos Cruz Azul, uno de los grandes de México, y tenemos que ponernos eso en la cabeza. La primera mitad que hicimos me da mucha pena, un equipo grande no puede tener este tipo de comportamiento. Más allá de lo que fue el resultado, que por supuesto tiene que ayudar, la reflexión que hemos hecho es lo que tenemos que llevar de aquí hacia adelante.", comentó.

Sobre el debut de los nuevos refuerzos, Walter Montoya y Carlos 'Gullit' Peña, el timonel celeste señaló que aún no están para jugar un partido entero, por lo que tuvo que alternarlos y así puedan seguir ganando ritmo sin riesgo a lesionarse.

"Sobre Walter y Carlos, nosotros sabíamos que tenían que dividir el tiempo de juego, uno y otro por distintas circunstancias no tienen todavía para jugar noventa minutos. Walter no jugó en su posición, no es un 'diez', es un 'ocho' puro, todavía le falta mucho ritmo y Carlos si ya en una posición que queremos que sea opción entre varias que tenemos, que juegue de enganche con características distintas de los enganches que controlan el juego pero que tiene llegada", señaló.

Por último, Caixinha reafirmó la importancia que tiene la mentalidad que debe tener el equipo para conseguir los resultados y para estar a la altura y exigencias de un equipo grande.

"Llevo un mes en la institución, la voy conociendo y me da mucho gusto ser el líder deportivo de esta institución, pero todos nosotros tenemos que pensar en grande para actuar en grande, eso es algo que yo voy a exigir, para que perciban que el orgullo cuenta, la determinación, la ambición. No puedes tener miedo escénico y pavor a jugar partidos, ese es mi trabajo de aquí en adelante".

"No hemos ganado nada, sumamos de a tres y queríamos sumar mucho de a tres, pero más allá del tema del fútbol, nuestro tema debe de ser de una terminación global y colectiva como equipo para tener un respaldo de jugar en un equipo grande", finalizó.