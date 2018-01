'Baca Sagrada'

Rafael Baca aspirando un balón,su pasatiempo favorito. Foto: Rodrigo Peña | VAVEL

Llegó desde la MLS, el 23 de Diciembre del lejano 2013, como es su estilo de bajo perfil, callado, sin hacer mucho ruido. El mediocampista todoterreno del Cruz Azul, nacido en Tuxpan, Michoacán, ha venido de menos a más, desde su arribo, ha estado bajo las órdenes de cuatro técnicos, contando al recién llegado Pedro Caixhina, todos los cuadros de estos estrategas, el constante es Rafael Baca, ¿coincidencia?.

Este es Baca en números, según la liga http://www.ligabancomer.mx/cancha/jugador/103305/eyJpZENsdWIiOiAxNn0=/rafael-baca

​​

Rafael Baca en números Torneo Juegos Jugados Minutos Goles Tarjetas Amarillas Tarjetas Rojas Clausura 2018 17 1507 1 0 0 Apertura 2017 17 1394 1 5 0 Clausura 2017 15 1168 0 3 0 Total 49 4,069 2 8 0

Solo se ha perdido dos de los últimos 49 juegos de liga, recupera balones a diestra y siniestra, filtra cual roca de río, los pases de la defensa y purifica la salida del equipo. Rara vez se lesiona, siempre cumplidor, ordenado tácticamente, veloz y con entrega contagiosa.

Con todo y estas habilidades sobrehumanas injustamente no es tomado en cuenta para la selección mexicana, porque no es un jugador mediático.

Y no es una opinión personal, él mismo lo externa pues pese a que no es de reflectores y micrófonos, lo suyo es demostrar y hablar en la cancha, situación que considera, es uno de los motivos por los cuales, el seleccionador Juan Carlos Osorio no lo ha requerido en ninguna convocatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018. En dichas convocatorias los pivotes defensivos, son escasos y los que han ido en esa posición no han corrido con fortuna.

“El llamado siempre va a ser un orgullo para cualquier futbolista, es el sueño de cualquier niño. Para mí es algo más especial, estoy en un gran club, sería algo maravilloso en mi carrera. Yo he tratado de demostrar, no soy un jugador mediático, quizá eso sí afecte", dijo.

Coincido con el jugador ya que ni sobran jugadores de sus aptitudes, ni es que no cubra el perfil de enfundarse la casaca azteca, pues ser el péndulo azul, por varias temporadas es carnet suficiente. Una injusticia más que nos demuestra que lo que importa no es acarrear balones si no billetes.