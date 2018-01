Molesto Pedro Caixinha tras el empate

Foto: Imago 7

El Cruz Azul de Pedro Caixinha no ha podido ganar en casa. Este sábado, consiguieron su segunda igualada sin goles como locales en el Clausura 2018, torneo que dicta el final del Estadio Azul como casa celeste. Aún así, el portugués destacó los cinco puntos que ha obtenido el equipo en el certamen.

"Esta es nuestra realidad, tenemos cinco puntos y con base a este presente vamos construyendo poco a poco un futuro más prometedor", señaló el estratega, apuntando que con la plantilla que tiene, buscará construir un equipo que dé frutos.

Caixinha no salió contento del encuentro, señalando la misión que tiene de salir a ganar con la institución tan grande que es Cruz Azul, "si no ganas, no puedes quedarte satisfecho". Incluso, citó a Jupp Heynckes: "cuando no consigues ganar, o no puedes ganar, no pierdas".

El técnico comentó las modificaciones tácticas tras la baja de Martín Rodríguez, quien estuvo ausente por lesión. "La idea inicial era que (Rafael) Baca estuviera más adelantado acompañando a (Felipe) Mora. Como no teníamos a nadie que pudiera estar en la banda izquierda, dejamos ahí a (Walter) Montoya para que viniera el juego al centro, donde normalmente León busca espacios. Quería que Baca y (Javier) Salas tuvieran total libertad, para que (Carlos) Fierro fuera por derecha, pero conforme las cosas corrieron, tuvimos que cambiar a 4-3-3".

Ante el comentario de los abucheos de un sector de la afición celeste, Caixinha dijo “tengo respeto por nuestra afición y debemos respetar sea cual sea su actitud. En este momento nosotros debemos llegar a las gradas. Tenemos que jugar para que se transmita a las gradas y vengan con algo positivo”.

Por último, el estratega fue cuestionado por la falta de minutos de Ángel Mena, quien fuera referente en el esquema de Paco Jémez.

"Hay un compromiso que nosotros dejamos muy claro: trabajo, sacrificio, rendimiento y actitud; las oportunidades están con todos, no es verdad que no haya tenido oportunidad, todos son iguales a mis ojos", finalizó.