Efraín Velarde: "Ser fiera fue un orgullo"

(Foto: Club León)

Tristeza y nostalgia, pero alegría por iniciar una nueva etapa, son los sentimientos que tiene Efraín Velarde al despedirse del León, un club que lo fichó en verano de 2015 para reforzar su lateral izquierda y al que hoy en día le duele dejar, puesto que se acopló bastante bien en todo el entorno.

Así es que precisamente el apodado ‘Chispa’ pidió hablar ante los micrófonos para dar la cara y expresar su agradecimiento con la Fiera y su afición que, a pesar de que hubo críticas, terminó por hacerle sentir pasión verdaderamente por la camiseta. A su vez, manifestó que fue un orgullo haber estado en el bajío.

“Esta institución me permitió un nuevo reto en mi carrera y como profesional que soy me toca asumir un nuevo reto. Me voy triste, pero también contento porque llego a una gran institución. Desearle el mejor de los éxitos al León, porque ser fiera fue un orgullo. La única forma que tuve de agradecer a esta afición fue dejarlo de la cancha, nunca me guardé nada”.

“Me voy por la puerta de enfrente, agradecer a esta gran institución que me permitió este gran reto en mi carrera. Me voy triste pero contento porque me voy a una gran institución”, añadió.

Tras destacar que tanto su familia como él vivieron un año y medio maravillosos en el bajío, Velarde finalizó externando que le hubiera gustado ganar un título con los Esmeraldas, y es que dos veces se quedaron cerca, sin embargo hoy toca iniciar un nuevo ciclo y va con la mejor disposición.

“Mi llegada no fue fácil y mi salida tampoco lo es; lamentablemente no pudimos conseguir un título, me hubiera encantado, ahora me toca emprender un nuevo reto, un nuevo camino, siempre las despedidas son complicadas, son difíciles, pero como profesional que soy, me toca encarar los retos de la mejor manera”, cerró.