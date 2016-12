‘Nacho’ González: “Pienso retirarme en León”

Google Plus

(Foto: Club León)

Han pasado ya siete años desde que Ignacio González llegó como un desconocido al León, tras pasos desafortunados en su carrera donde lo que sobraba era una falta de oportunidades. Hoy en día todo es distinto, se ha convertido en un símbolo del club e incluso ya piensa en retirarse vistiendo los colores esmeraldas, con todo el cariño de la afición.

“Soy un afortunado de permanecer tanto tiempo, de estar vigente, de estar peleando un puesto. Me siento un afortunado de estar en un equipo de los más importantes de México y haber estado en el resurgimiento del León. Nadie sabe lo que puede pasar, pero eso es lo que yo pretendo (retirarme en León), lo que yo busco; sin embargo el futuro solamente lo sabe Dios”, declaró el defensor este lunes.

Tras asegurar que este tiempo en el bajío lo ha dejado muy contento por tantas experiencias vividas, ‘Nacho’ dejó en claro que el equipo ha llegado bastante bien y con la mejor actitud a encarar esta pretemporada, recalcando que ha notado buena integración por parte de los refuerzos, Carlos Alberto ‘el Gullit’ Peña y José Antonio Rodríguez, quienes además han llegado a poner buen ambiente al vestidor.

Finalmente el defensor aplaudió el hecho de que en este periodo de preparación no se hayan programado partidos en la Unión Americana, como en anteriores ocasiones sí se hizo, ya que todo eso genera desgaste y algunas problemáticas que, con todo y todo, para él no son pretexto para no estar bien preparado.

“Quitaron tanto viaje a Estados Unidos y eso nos viene bien para prepararnos mejor. No hay excusas, el jugador tiene que estar preparado para estar listo haciendo buena o mala pretemporada. El equipo regresa muy motivado y contento, convencido de que podemos mejorar las cosas”, concluyó antes de comenzar con el entrenamiento.