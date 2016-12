'Toño' Rodríguez: "Vengo a intentar crecer"

Con una notoria sonrisa en la cara, Antonio Rodríguez fue presentado oficialmente como refuerzo de León para el próximo torneo Clausura 2017. Enfundado con la casaca que visten los arqueros del club, esa que hace recordar a la 'Pantera Rosa' Darío Miranda, 'Toño' dio sus primeras declaraciones como jugador 'Esmeralda', donde dijo estar agradecido de llegar al club y que viene a poner su granito de arena para que la línea de los guardametas mejore aún más.

"Vengo a aportar, vengo a sumar e intentar crecer, a día con día dar lo mejor de mí. Que la línea de porteros mejore, estoy muy agradecido de estar acá y donde se me requiera, cuando se me requiera, como se me requiera, trataré de dar lo mejor de mí y dar buenos resultados", expresó el ex cancerbero del 'Rebaño'.

Asimismo, Rodríguez se pronunció acerca de la competencia que tendrá en la portería 'Verdiblanca' con el hoy portero titular William Yarbrough. Al respecto, el joven arquero comentó que, esté quien esté como portero titular, el arco leonés estará en buenas manos.

"Considero más allá de una competencia o rivalidad, creo que vamos a intentar estar los dos, vamos a hacer las cosas muy bien y sabemos que esté quien esté, el arco del León estará bien resguardado".

También, Rodríguez habló de su experiencia en Chivas y aseguró que toda vivencia pasada es positiva, sin embargo, ahora su presente es León.

"Me quedo tranquilo, como algo en el pasado que me ha ayudado. Ahora en este nuevo reto intentar dar lo mejor de mí, aprovecharlo al máximo", aseveró el oriundo de Guadalajara.

Finalmente, 'Toño' aseguró que, a pesar estar cedido solo por seis meses, estar en León es algo para disfrutarse gracias al gran grupo que hay.

"Espero disfrutar las cosas, día con día como si fuera el último. Hay un gran grupo, me han hecho sentir muy bien arropado y creo que hay que dar lo mejor de mí, sin duda estar aquí se disfruta y eso no tiene precio, aprovechar y dar lo mejor de mí cuando se me requiera".