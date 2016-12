Confía 'Recodo' arrancar el torneo a máximo nivel

Google Plus

(Foto: Club León)

En León comenzó la etapa de preparación de cara al Clausura 2017, y es que este viernes por la mañana se disputó un partido amistoso ante los Mineros de Zacatecas, el cual fue dividido en dos encuentros de dos tiempos de 30 minutos. En el primero, el resultado fue de empate y en el segundo, el cuadro visitante se llevó una victoria mínima.

Al respecto de esto, Christian ‘el Recodo’ Valdez se expresó en rueda de prensa, donde destacó el ritmo mostrado por su equipo y la presión alta ejercida, que espera se mantenga una vez iniciado el torneo para que los frutos sean igual o mejores que los conseguidos la campaña anterior.

“Creo que el ritmo que se metió fue lo mejor, cuando el equipo tenía el balón y cuando no, se hacía una presión alta. Tenemos que basarnos en eso para poder hacer diferencia y ojalá podamos hacer mucho daño. Ahora tienes que llegar en tu máximo nivel y creo que se va a llegar de esa manera”, platicó el mediocampista.

Por otro lado, Valdez reconoció que en el aspecto físico aún se sienten un poco “duros”, sin embargo espera que pronto se adapten a las condiciones y a los ritmos de esta pretemporada que exige llegar en el máximo nivel para el 7 de enero, al tiempo que recalcó el hecho de haber jugado contra un equipo del Ascenso MX cuya cualidad principal fue el dinamismo.

Finalmente ‘Recodo’ compartió que espera sentirse un poco más respaldado por la afición leonesa durante este semestre, en el que por cierto vence contrato; y es que desde su llegada, considera que le cargaron la mano con las críticas, aunque no se preocupa de eso.

“Es cierto que siendo sinceros desde que llegué hecha una presión que es normal, quizá acá es más dura, pero no me preocupa, sino me ocupa para dar buenos dividendos. Somos un equipo que integramos todos y ojalá que la gente nos haga sentir respaldados”, concluyó.