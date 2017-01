Se motiva Osvaldo por su debut con el León

(Foto: Club León)

Vaya sorpresa la que ha dado Osvaldo Rodríguez con el León, y es que a pesar de la llegada de Juan Cornejo desde Chile y con la partida de Efraín Velarde a Toluca, se perfila para ocupar la lateral izquierda en el once titular de Javier Torrente para el debut en el Clausura 2017 ante los Tuzos.

Es por eso que al juvenil no le cabe la emoción por ver su debut tan cerca, luego de un semestre integrado a la Sub 20: “Me motiva la posibilidad de ver minutos con el equipo, me siento apoyado por todo el grupo. Las oportunidades se presentan de diferentes maneras, sea como sea hay que aprovecharlas. Presión y desconfianza no puede existir ya. Estoy dispuesto a entregarme al 100%”, declaró este martes.

A su vez, el surgido precisamente de las fuerzas básicas de Pachuca, recalcó que jugar contra sus ex compañeros será algo tan motivante como estar en la cancha, al tiempo que subrayó que se deberá llegar con mente fría al encuentro del sábado, y es que sabe de la rivalidad que existe entre dos escuadras por ser parte del mismo grupo de empresarios.

“Sí es de roce, pero todo partido se vive al límite y existe esa rivalidad, eso a uno mismo le hace levantar la adrenalina. Hay que llegar con mente fría, que te pueden provocar, pero hay que saber cómo lidiar y sacarlo adelante. Sería importante empezar este torneo sumando la victoria y los 3 puntos, más aún en nuestra casa”, dijo.

Finalmente Rodríguez reconoció la ayuda que le dio Efraín ‘el Chispa’ Velarde durante su estancia en León, y es que dice le sirvieron bastante sus consejos para mejorar es aspectos de paciencia y crecimiento personal, sobre todo en los momentos que veía lejanas las oportunidades que hoy tiene.