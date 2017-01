Guía VAVEL Clausura 2017: León

Google Plus

(Fotomontaje: VAVEL)

El León de Javier Torrente está por iniciar un nuevo torneo, donde evidentemente la ilusión predomina considerando el repunte que tuvo el torneo pasado y el cómo terminó este mismo. Con un estilo de juego ofensivo que quedó impregnado desde la llegada del banquillo y poseyendo una de las mejores nóminas del país, la octava estrella es el propósito implementado.

A su arribo, la meta para Torrente era salvar el barco esmeralda y vaya que lo hizo, metiendo al equipo hasta las semifinales e incluso quedando eliminados de manera polémica con los Tigres, pero eso sí, con un juego que puso a soñar a los aficionados que meses atrás veían una mala racha que se veía imposible de revertir bajo el mandato de Luis Fernando Tena.

Foto: Agencias

Hoy en día, con incorporaciones como las de Carlos 'Gullit' Peña en su regreso al bajío, Juan Cornejo, lateral izquierdo que llegará a suplir a Efraín 'Chispa' Velarde, y la de Antonio Rodríguez, que le meterá presión a William Yarbrough en el arco, la plantilla leonesa reafirmó ese poderío principalmente deportivo que le ha caracterizado desde su ascenso.

Trabajar desde pretemporada, la gran ventaja de Torrente

Es evidente que por algunas salidas de jugadores claves en el once del entrenador, éste verá modificaciones, aunque no en su objetivo, que es jugar de manera vertical, ofensiva, con mucha presión alta y bastante equilibrio en la línea de fondo, tal cual se vio durante la segunda mitad y Liguilla del Apertura 2016.

Es necesario destacar el hecho de que Torrente viene trabajando con su escuadra desde el inicio de la pretemporada, sin duda una gran ventaja y además, un punto que le hace tomar mayor responsabilidad para esta campaña, pues además de que en ésta no se realizaron tantos viajes como en otras sí, el conocimiento de sus jugadores aumentó y la química con ellos, igualmente, deberá ir en ascenso.

Finalmente habrá que hablar acerca de las lesiones y suspensiones que tendrá la Fiera durante el arranque del nuevo torneo. Primeramente, se deberá cumplir la suspensión de Andrés ‘el Rifle’ Andrade, tras la expulsión sufrida en las semifinales ante Tigres. Además, subrayar las lesiones de Alexander Mejía, Germán Cano y Darío Burbano para las primeras jornadas.

Afortunadamente, en el bajío existe un grupo de futbolistas seguro de poder suplir las ausencias de hombres que fueron claves durante la campaña anterior, además del respaldo de jóvenes que buscarán complementar de la mejor manera el conjunto que tendrá Torrente en sus manos. Así entonces, se aproxima el Clausura, donde entre otras tantas metas, el hecho de pelear en Copa MX también se tiene en mente.

Altas para el Clausura 2017

Carlos Peña: El ‘Gullit’ regresa a casa tras su paso por Guadalajara, quizá no fue lo que se esperaba pues no tuvo glorias con el conjunto tapatío ya que lesiones, bajas de juego y problemas extracancha terminaron por mermar su participación; su regreso a León hacen soñar a más de uno pues se sabe de su sangre esmeralda y que siempre se entrega con todo con la institución del bajío.

Foto: Rodrigo Peña - VAVEL México

Juan Cornejo: Es un futbolista chileno que se desempeña por la lateral izquierda, tiene buena subida y bajada por los costados, además de que posee un buen manejo de balón, viene aportar todo su futbol al esquema que tiene Torrente, procede del Audax Italiano del futbol andino.

Foto: Club León

José Antonio Rodríguez: El ex guardameta de Chivas llega a León a pelear por el puesto titular con Yarbrough. ‘Toño’ viene de ser el suplente de Cota en el Rebaño, por lo que el hambre de ganarse minutos lo hará un fuerte rival en la portería de los panzas verdes. Lo primero que tendrá que hacer es ganarse la confianza del entrenador y después superar a William en la portería.

Foto: Especial

Bajas para el Clausura 2017

Juan Ezequiel Cuevas: Deja León para regresar a Mineros de Zacatecas en el Ascenso MX, después de tener un paso discreto con la camiseta esmeralda, volverá a tener participación en el circuito de plata. El extremo izquierdo nunca pudo ser un titular indiscutible con León por lo que poco a poco fue relegado a la banca y con la llegada de Torrente las cosas no cambiaron mucho para él.

Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México

Efraín Velarde: El ‘Chispa’ se va de León rumbo a Toluca en busca de ser pieza fundamental para Cristante, con ‘La Fiera’ tuvo buenos momentos pero las ofertas económicas resultaron bastante significativas. Velarde tiene buena salida por la banda izquierda así que esperemos que triunfe con los diablos.

Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México

Aldo Rocha: El de León deja la tierra que lo vio nacer para enrolarse a Monarcas Morelia, tuvo buenos momentos con ‘La Fiera’ pero no le alcanzó para permanecer en la institución esmeralda, por lo que se busca que retome un buen nivel con la monarquía y quizá pueda volver más maduro futbolísticamente dentro de seis meses.

Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México

Miguel Ibarra: Luego de año y medio donde prácticamente no tuvo participación con el primer equipo, el mediocampista estadounidense regresa a su país en busca de regularidad con el Minnesota FC.

Hombre a seguir para el Clausura 2017

Elías Hernández: Desde su llegada a la 'Fiera' en 2013, el "Patrullero" se ha convertido, quizá, en el jugador más constante de León en los últimos tiempos. Con una derecha privilegiada, aunque su pierna zurda no se queda atrás, Elías espera ser una vez más el líder asistidor de la oncena 'Verdiblanca'. A pesar de que no podrá iniciar el torneo por una lesión en la rodilla, Hernández Jacuinde quiere seguir con esa inercia positiva para ayudar al equipo y, por qué no, consolidarse de una vez por todas en la Selección Mexicana. Para el Clausura 2017, las esperanzas 'Esmeraldas' están puestas, entre otros aspectos, en las oportunidades que pueda crear este hombre.

Analizando al estratega: Javier Torrente

Luego de llegar al León como auténtico bombero y no solo sacar al cuadro esmeralda del último lugar de la tabla general sino revivirlo hasta alcanzar las semifinales del torneo de Apertura 2016. Javier Torrente se prepara para arrancar con la Fiera el nuevo torneo.

Él y su famosa camisa cautivaron en medio torneo al exigente público leonés. Su estilo de juego siempre ofensivo provocó que la gente recordara por momentos la época de Gustavo Matosas.

Javier llegó y sorprendió a todo el futbol mexicano, su racha de juegos sin perder se extendió hasta 11. Xolos en Liguilla cortó esa marca pero de poco les sirvió. La Fiera avanzó. Esa marca le ayudó a él y al León a llegar de manera dramática a la Fiesta Grande. La Fiera luego de una etapa con gris con el “Flaco” Tena al frente volvió a dar de qué hablar y cautivar a su gente.

Torrente dijo adiós al anterior torneo con lumbre en sus palabras. Tigres eliminó a la Fiera con ayuda arbitral. Eso provocó la ira del técnico argentino. Con esa espinita clavada Javier quiere revancha. León con pocos movimientos y todavía en espera de un atacante, está listo para comenzar a rugir.