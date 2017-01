Javier Torrente: "Tenemos la firme convicción de competir"

Google Plus

(Foto: Club León)

La 'Fiera' está lista. León abre el torneo Clausura 2017 ante el Pachuca de Diego Alonso, rival que en los últimos tiempos se le ha complicado a los 'Verdes', ya que los Tuzos no han perdido ante los guanajuatenses desde el Apertura 2014. Sin embargo, el estratega de León, el pampero Javier Torrente, no tiene en mente la estadística y asegura que ya analizó a su rival.

"Sabemos qué clase de jugadores tienen, la dinámica que tiene el equipo, la propuesta ofensiva y nosotros conocemos a todos los rivales de la Liga y en este caso nos toca arrancar con ellos. El partido seguramente se va a dividir en un plano de dos equipos que propongan", aseguró Torrente.

Ante los cuestionamientos sobre si considera especial el enfrentar a Pachuca, el entrenador dijo que este partido es "uno más. Conozco la historia, el ánimo, se palpa en la calle, pero independientemente de eso lo importante es poder debutar con triunfo en casa, sumando de a tres."

Los lesionados

En cuanto al verdadero hospital en el que está convertida la institución leonesa, el director técnico se dio el tiempo de actualizar el estado de los jugadores lesionados: "Creo que la recuperación de Cano va ser en corto tiempo, el 'Rifle' que está en buena forma y espero que Elías pueda recuperarse, son todas cuestiones que nos ilusionan de cara a lo que viene".

A pesar de no contar con equipo completo para el inicio del campeonato, Torrente aseguró: "No estamos pensando de que no tenemos un equipo para competir. Tenemos la firme convicción de hacerlo".

¿Llega otro delantero?

Finalmente, el estratega 'Esmeralda' tocó el tema del posible refuerzo en el ataque y dejó entrever la posibilidad de que sí llegue un delantero más: "La única verdad es la realidad, entonces existe la posibilidad de que llegue y se está trabajando y hasta que suceda lo que tenga que suceder, no lo podemos saber. Hoy no está con nosotros el delantero que estábamos buscando y esperamos que se concrete".

Aunque dejó en claro que, en caso de que no se concrete la llegada de un refuerzo más, no hay por qué alarmarse: "Si no llega tampoco creo que sea de vida o muerte. Tenemos un plantel interesante, un grupo que ha demostrado que puede pelear".