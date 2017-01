Se motiva 'Leo' López por suplir a Elías

(Foto: Club León)

La carrera del juvenil Leonel López ha estado llena de retos, desde sus inicios, está claro. Y ahora para el arranque del Clausura 2017 no será la excepción, y es que tiene como encomienda suplir al mejor pasado de la Liga, que se lesionó, en el duelo ante los Tuzos del Pachuca de este sábado, algo que al mediocampista del León le motiva.

“Me siento con muchas ganas, muchas ganas de salir adelante, de entregar todo y me siento motivado por esta nueva oportunidad. Elías no está, va a ser difícil suplir su ausencia, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible para que no se note la diferencia. Me viene bien, no desconozco esa posición”, dijo en rueda de prensa.

A sabiendas de que no será cualquier cosa estar en el sitio que manejaba a la perfección ‘el Patrullero’, López no se siente asustado, pues dice tener conocimiento ya de esa posición y además, se mostró comprometido en mostrar lo mejor para que se saque el mejor de los resultados; a final de cuentas, es un reto más que tendrá que cumplir.

“Esa posición yo la he jugado y pienso que no va a ser pretexto para que no se hagan bien las cosas. Voy a tratar de dar lo mejor de mí para que el equipo saque los tres puntos, puedo encarar, dar pases filtrados, centros, pienso que va a ser motivante para mí, un reto jugar por esa banda y voy a tratar de dar todo”, citó.

Finalmente, ‘Leo’ destacó la gran competencia interna que se ha generado en la Fiera, puntualmente en el mediocampo con la llegada de Carlos ‘el Gullit’ Peña: “Es una competencia, pero se vuelve más atractivo el equipo, la competencia interna es buena. El profe verá quién es mejor, si me toca estar en el banco o jugando, intentar apoyar al equipo”, concluyó.