Previa León - Pachuca: Hora de romper la paternidad tuza

Después de unas merecidas vacaciones invernales, León inicia su andar por el Clausura 2017 ante Pachuca, equipo que se le complicado en demasía a los de Torrente, pues desde la final que disputaron ambos equipos en el Clausura 2014, la 'Fiera' no ha sido capaz de vencer al conjunto hidalguense. Los del Bajío llegan al compromiso inaugural como una sucursal más de la Cruz Roja, ya que los 'Esmeraldas' cuentan con una gran cantidad de elementos lesionados; por su parte, Pachuca llega al partido con muy pocos cambios en su plantilla, pues el equipo ha mostrado una cara competitiva en los dos últimos certámenes de la Liga MX.

Un León incompleto espera al 'Tuzo'

Luego de la increíble recuperación que tuvo el equipo con la llegada del estratega argentino Javier Torrente, León tiene la mesa puesta para iniciar su camino por el Clausura 2017 con el pie derecho, pues el técnico sudamericano ya ha podido empaparse de lo que es el futbol mexicano, además de que los 'Esmeraldas' abren la competencia ante su afición. Sin embargo, no todo son buenas noticias para el feudo leonés, pues Germán Cano, Alexander Mejía y Elías Hernández no están disponibles para el partido de la jornada uno, ya que los tres presentan molestias físicas, así como Andrés Andrade también está inhabilitado, pues el 'Rifle' acarrea una suspensión de un partido. No obstante, Javier Torrente ha movido sus piezas a lo largo de esta semana y, quizá, sería Maxi Moralez y el 'Recodo' Valdéz los sustitutos de Cano y Mejía respectivamente, y el juvenil sensación Leonel López quien ocupe el lugar de Elías Hernández.

Un ingrediente extra que tiene este encuentro es el regreso de Carlos Peña a la que fuera su casa antes de emigrar a Guadalajara, sin duda unos de los movimientos más sonados en el receso invernal.

Cantera y continuidad al servicio de Pachuca

Pachuca inicia un torneo más con la esperanza de seguir desarrollando el buen futbol que ha caracterizado al equipo de Diego Alonso, mismo que ha hecho de los 'Tuzos' un invitado habitual a la 'Fiesta Grande' del balompié nacional. El joven entrenador tuzo ha sabido combinar la juventud y dinamismo de jugadores como Hirving Lozano y Jonathan Urretaviscaya con gente de experiencia, como Óscar Pérez. A pesar de la salida del canterano Rodolfo Pizarro, Diego Alonso tiene en Botta, Gutiérrez y Aguirre, más los que surjan de la inagotable cantera hidalguense, el talento suficiente para suplir la salida del nuevo jugador de Chivas. Aunado a esta situación, el conjunto Azul y Blanco quiere seguir con su dominio sobre León, además de la importante inyección de ánimo que significaría iniciar el torneo con una victoria de visitante.

Pachuca tiene la mente puesta en repetir el resultado de los últimos dos enfrentamientos ante los 'Verdes', los cuales fueron 2-1 y 5-1 a su favor.

Jugadores a seguir

Fernando Navarro. Sin duda, Navarro Morán se ha convertido en uno de los consentidos de la afición leonesa, pues el pundonor, corazón y talento que muestra el oriundo de la Coudad de México en cada partido lo han llevado a ser considerado entre los mejores jugadores del continente por AS.

Autor de goles importantes y un caballo de guerra confiable, Fernando Navarro espera firmar una temporada más a un excelente nivel.

Franco Jara: Fuerte, hábil y contundente, Jara ha sabido ganarse el respeto por parte de la afición de la 'Bella Airosa', y es que junto a Jonathan Urretaviscaya, Jara ha formado una alianza temible en donde los goles son el común denominador.

Una vez más, Pachuca tiene puestas sus esperanzas en lo que este potente delantero argentino pueda lograr dentro del área enemiga.

Posibles alineaciones