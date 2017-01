Torrente, cansado del arbitraje

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Vaya la forma en que terminó Javier Torrente el partido ante los Tuzos del Pachuca. Lleno de molestia y cansancio con el arbitraje, el estratega del León habló fuerte y conciso acerca de los errores que se han tenido en contra de su equipo, lo cual ya le cansó la paciencia puesto que así mismo se despidieron del torneo pasado.

“El torneo comienza como terminó el anterior, con errores arbitrales que beneficiaron al rival, como el penal que no fue y le sancionó a favor a Pachuca y como el penal no sancionado a Leo López al arranque del partido. No sé qué es, pero estoy cansado de que siempre estemos sufriendo errores arbitrales que beneficien a los contrarios y no a nosotros”, declaró el argentino.

León, víctima de contragolpes de Pachuca

Al margen de eso, Javier Luis manifestó que su escuadra fue víctima de los contragolpes rápidos y poderosos de Pachuca, recalcando que en el primer tiempo pudieron haber tomado una mayor ventaja: “Independientemente de eso, un primer tiempo de ida y vuelta que pudimos haber terminado 3-1; un segundo tiempo donde manejamos, no logramos grandes posibilidades y que ellos sobrevivieron con las contras e individualidades. Los detalles beneficiaron al rival y no a nosotros, y sufrimos las contras debido a algunas pérdidas nuestras”.

Luego de esto el domador felino reconoció que “es una realidad que no pueda llegar” el refuerzo extranjero y en ataque del que tanto se habla, al tiempo que dijo que los jóvenes utilizados este sábado durante el partido le agradan, sin embargo no tienen el nivel aún para jugar en la primera división.

Finalmente el domador felino expresó su molestia por el abultado resultado en contra que se llevaron en el arranque del torneo, y es que considera que por el esfuerzo realizado se pudo haber escrito otra historia: “Molesto, molesto porque creo que el equipo hizo un gran esfuerzo, podíamos haber terminado de mejor manera que en un primer tiempo donde nos podríamos haber ido 3-1 arriba”, concluyó.