Sin contactos con Génova, dice 'Chuchín'

(Foto: Alberto Alarcón - VAVEL México)

En el marco de la tradicional Entrega Anual de Juguetes que organiza la directiva del León, Jesús Martínez Murguía, presidente de 'Verdiblanco' se dio tiempo de hablar con los medios de comunicación; ahí, el 'Presi' habló sobre el supuesto interés del Génova, equipo italiano que milita en la Serie A, por Elías Hernández.

"Directamente no ha habido contacto por parte del algún club italiano. Ojalá el rumor fuera cierto. Sabemos que Elías tiene una gran calidad, pero por el momento no puedo hablar de un tema que no es real. Me daría mucho gusto que se diera, si es en beneficio del jugador y del club qué mejor que ver a Elías jugando en el extranjero. Hoy en día contamos con él para este torneo", sentenció Martínez.

El refuerzo

También, Martínez Murguía tocó el asunto del refuerzo que ha estado buscando León: "el tema del refuerzo se ha complicado. Hemos hecho un esfuerzo muy importante por varios jugadores, pero la realidad del León es que tenemos una plantilla bastante competitiva y tenemos un buen cuerpo técnico. Estamos tranquilos de que podemos competir con los jugadores que tenemos", sin embargo el presidente de León no cerró la posibilidad de que llegue algún otro jugador: "si va a venir el refuerzo, es para complementar este plantel. No tenemos prisa porque tenemos una base muy importante".

El caso Diego Novaretti

Finalmente, el 'Presi' habló sobre la posible sanción que pueda caer sobre Diego Novaretti después del partido ante Pachuca: "se ha manchado la carrera de un jugador que ha tenido una carrera impecable, tanto como persona y como profesional, pero son cosas que pasan en el campo. Sí, se equivocó, hay que reconocerlo. Estamos esperando la decisión de la Comisión Disciplinaria para aceptarla tal como es", concluyó Jesús Martínez Murguía.