Niega Novaretti escupitajo sobre 'el Chucky'; acepta sanción

(Foto: Club León)

Quedó dolido el jugador argentino del León, Diego Novaretti, luego de ser suspendido por la Comisión de Arbitraje tras el escupitajo, así juzgado, a Hirving ‘el Chucky’ Lozano en el pasado duelo ante los Tuzos del Pachuca. Fue precisamente este jueves tras darse a conocer el informe, cuando el central se pronunció al respecto:

“Acá estamos dando la cara de un error que sí cometí, nunca negué las cosas como fueron, siempre di la cara. Fui en error del cual estoy arrepentido, me siento dolido porque se analizan muy pocas cosas de las que realmente pasan. Lo admito, soy el primero en decir la mano y en decir me equivoqué”, señaló en conferencia de prensa acompañado de su presidente, Jesús Martínez Murguía.

Continuando con esto y, a manera de queja, Novaretti recalcó que pasaron distintas cosas en el partido que no se pusieron bajo investigación, como sí fue el caso de su acción: “Hubo otras cosas que pasaron y no se pusieron en tela de juicio, hubo otros partidos en los cuales hubo acciones de las que nadie dijo nada. Ayer le agarró un ataque de depresión a mi esposa, yo no miro prensa, y no puedo manejar eso, pero se han enfocado en el largo y no en el bosque. Ha sucedido algo similar”, agregó.

Finalmente el defensor argentino reconoció que no hubo un escupitajo, luego de precisamente admitir y disculparse por su error, mencionando que únicamente le sopló la nuca, a lo que ‘el Chucky’ respondió con un codazo directo al estómago. Pidió además que no se le vea como un futbolista malintencionado.

“Que se entienda que no soy mala leche y no busco lastimar a nadie, si así lo quisiera realmente lo lastimaría. Me llamaron de la Comisión y yo siempre trato de decir las cosas de frente, les dije que cuando nos sacan la amarilla, después seguimos platicando no de buena manera; pasa esa jugada y él pasa por delante de mí, yo le soplo la nuca cuando se va alejando y reacciona con el codazo. Eso le dije a la Comisión y no hay cómo evidenciar eso”, cerró.