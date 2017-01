Partido Necaxa vs León en vivo online en Liga MX Clausura 2017 (0-0)

Actualiza el contenido

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Necaxa vs León en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Victoria. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Necaxa vs León en vivo

El Estadio Victoria, con capacidad para 26 mil aficionados, será la sede para este encuentro de mucha rivalidad entre Hidrorrayos y Esmeraldas.

Atentos a: Luis Montes, medio del León. Mucho depende del 'Chapo' el cómo se desempeñe la 'Fiera', y siendo uno de los mediocampistas más talentosos de la Liga, pondrá a trabajar horas extra a la zaga rojiblanca con su característico desequilibrio. Teniendo de vuelta a su 'compadre' Carlos Peña, es cuestión de tiempo de que se enchufen para causar estragos a cualquier zaga que se les enfrente.

Atentos a: Jesús Isijara, ofensivo hidrocálido. Con la sensible baja de Edson Puch, recaerá sobre Jesús Isijara el aspecto ofensivo del Necaxa. El único canterano en el 11 inicial necaxista tiene el talento necesario para darle ese plus a la ofensiva rojiblanca. Puede encontrar en Espíndola o Riaño a buenos cómplices para desquebrajar a la zaga leonense.

Necaxa vs León 2016

Por su parte, en León, Fernando Navarro se pronunció respecto a la sanción impuesta a Franco Jara: "A nosotros ya que nos importa, ya no vamos a jugar contra ellos en este torneo. Lo que nos importa es que los árbitros no se equivoquen durante el partido y que no nos afecte a nosotros. Que lo castiguen o no da exactamente lo mismo, nos hubiera encantado que el árbitro visto lo que creo que todos los que estábamos cerca y casi todo el estadio vio: que se tiró".

Durante la semana, Marcos González, referente necaxista, declaró: “Es bueno enfrentar a equipos cercanos a tu ciudad, porque se produce cierta clase de rivalidad, en la que viene más afición de ellos y el espectáculo se hace más entretenido, con más gente. Abriendo la posibilidad de que haya afición de ambos clubes, en el estadio”.

El pasado sábado 'el Chucky' Lozano hizo de las suyas al marcar tres tantos en el Nou Camp y encaminar a su equipo a una victoria de 4-2 ante los Esmeraldas.

La Fiera por su parte marcha desde el sitio número 17 luego de sufrir un doloroso descalabro en su casa. Tiene diferencia de -2 y vaya que se complicaron las cosas en el bajío durante esta semana.

Cruz Azul fue el enemigo del cuadro de Alfonso Sosa en la primera jornada, y es que tuvo la capacidad de derrotarlo por la mínima diferencia en partido celebrado en el Estadio Azul.

El mal inicio de los Rayos los colocó en el lugar número 15 de la general, con una diferencia de -1 goles. Hoy, es el momento para salir de ahí ante la Fiera.

Minuto a minuto del partido Necaxa vs León en vivo

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Necaxa vs León en vivo, correspondiente a la 2ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Victoria a partir de las 21:00 horas.