'Nacho', emocionado por volver

(Foto: Medio Tiempo)

Como si hubiera sido la primera vez que pisaba un campo, terminó ‘Nacho’ González luego del partido ante Necaxa en el Victoria de Aguascalientes, y es que el defensor central del León quedó bastante por su regreso a la titularidad con la Fiera y por la victoria, comparando esa emoción con la sentida el día que debutó en el balompié profesional.

“Muy feliz, muy feliz de mi regreso, muy feliz de haber ganado, de mantener el cero, siento como si hubiera sido mi debut”, señaló.

Reconociendo que el encuentro ante los Rayos fue bastante complicado y por momento se trabó en demasía, incluso con el rival siendo mejor en la primera parte, González destacó el repunte de su equipo y calificó de justo el resultado final que se consiguió.

“Muy contentos porque fue un partido muy trabado. El primer tiempo ellos se hicieron favoritos, se posicionaron de la pelota y aguantamos nosotros, después les quitamos un poco la pelota y al final es justo el resultado para nosotros”, citó.

Finalmente el dorsal 35 de los Panzas Verdes manifestó que la situación vivida por Carlos Peña a media semana fue exagerada, lo cual lamentó: “Lo de Carlos Peña lo exageraron demasiado, no se me hace bien que los medios se alimenten de figuras como él. Hay que ser reales y no amarillistas”, cerró.

El León se llevó los tres puntos de Aguascalientes y ahora se enfocará, primero, en enfrentar a Monarcas el miércoles en Copa MX y posteriormente a los Pumas de la UNAM en el Nou Camp, el sábado próximo.